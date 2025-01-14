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علوم الدار

"المعاشات" تعلن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعام 2025

"المعاشات" تعلن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعام 2025
14 يناير 2025 11:40

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن تحديد مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعام 2025، حيث تقرر صرف المعاشات لهذا العام في تاريخ 27 من كل شهر، ويستثنى من ذلك معاشات أشهر أبريل ويونيو ويوليو حيث تقرر الصرف لهذه الشهور يوم 25، بينما تقرر صرف معاشات شهري سبتمبر وديسمبر يوم 26.

يأتي ذلك في إطار دعم الهيئة للمتقاعدين والمستحقين الراغبين في التخطيط المبكر لإدارة شؤون حياتهم المعيشية بما يتوافق مع مواعيد صرف المعاشات.

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وحسب البيانات الخاصة بنهاية عام 2024 من المتوقع أن يستفيد من صرف المعاشات أكثر من 49 ألف متقاعد ومستحق، وتصرف هذه المعاشات للمدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك من تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.

المصدر: وام
المعاشات
هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية
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