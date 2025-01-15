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علوم الدار

محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة "نوابغ العرب" غداً في "متحف المستقبل"

محمد بن راشد
15 يناير 2025 17:07

يكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، غداً الفائزين الستة بلقب جائزة "نوابغ العرب 2024"، على منصة "متحف المستقبل" في دبي.
ويشهد احتفالية تكريم الفائزين بالمبادرة، الأكبر من نوعها عربياً، نخبة من العلماء والأكاديميين والمفكرين والباحثين والوزراء والسفراء والدبلوماسيين والمسؤولين، إلى جانب ذوي الفائزين المكرّمين وزملائهم، بحضور وسائل الإعلام المرئي والمسموع والرقمي العربية والإقليمية.
وسيتم خلال الحدث تكريم الفائزين الستة بجائزة "نوابغ العرب 2024"؛ وهم البروفيسور أسامة الخطيب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والفنان ضياء العزاوي عن فئة الأدب والفنون، والبروفيسور عمر ياغي عن فئة العلوم الطبيعية، والبروفيسورة ياسمين بلقايد عن فئة الطب، والمهندس سهل الحياري عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور ياسين آيت سحالية عن فئة الاقتصاد.
ويأتي الاحتفاء بالفائزين بجائزة "نوابغ العرب" تقديراً لدورهم الحضاري والإنساني، وإبرازا لما حققوه من إنجازات علمية ومعرفية وبحثية وثقافية وإبداعية ساهمت في تقدم البشرية، وحفّزت الملايين من المواهب والكفاءات والشباب على استلهام مسيراتهم كمنارات وأعلام في تخصصات الطب، والعلوم الطبيعية، والاقتصاد، والهندسة والتكنولوجيا، والعمارة والتصميم، والأدب والفنون.
وتكتسب إقامة حفل التكريم في "متحف المستقبل" بدبي أهمية خاصة كونه المقر الرسمي لمبادرة "نوابغ العرب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولأنه يضم مركزاً بحثياً ومعرفياً دائماً وجّه سموّه بإطلاقه في يناير 2024 لدعم مسيرة نوابغ العرب.
 
 
 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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