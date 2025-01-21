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علوم الدار

انطلاق المعرض والمؤتمر الدولي للصيدلة والطب بالشارقة

خلال افتتاح فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للصيدلة (من المصدر)
22 يناير 2025 01:22

سامي عبد الرؤوف (الشارقة) 

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انطلقت أمس، أعمال الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر والمعرض الدولي للصيدلة والطب (ICPM 2025)، تحت شعار «بناء ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في المجال الصحي»، بمشاركة 500 مسؤول ومختص من 60 دولة حول العالم، وذلك بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. 
وحضر الافتتاح، الشيخ محمد بن سرور الشرقي، والشيخ عوض بن الشيخ مجرن، وقاما بجولة في أرجاء المعرض، شملت عدداً من أجنحة ومنصات الشركات العالمية والعربية والإماراتية المشاركة، واطلعا على ما تقدمه من منتجات صيدلانية، وحلول وتطبيقات، وما تعرضه من تقنيات حديثة في مجال الصناعات الدوائية. 
ويشارك في الحدث 130 شركة عالمية ومحلية رائدة في مجال الأدوية والتكنولوجيا الصحية، لاستكشاف أحدث الابتكارات الصيدلانية والتقنيات الحديثة في صناعة الأدوية حول العالم، والمنتجات الطبية المبتكرة والمثيلة. 
وينظم المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ويناقش الاستثمار الدوائي وأحدث التقنيات والتطورات في صناعة الأدوية، ما يجعله حدثاً فريداً من نوعه، وتحسين جودة المنتجات الصيدلانية وإمكانية الوصول إليها.
وأكد المتحدثون والمشاركون في المؤتمر، أن دولة الإمارات نجحت في استقطاب الشركات الدوائية العالمية وتمكّنت من زيادة الاستثمار الدوائي نظراً للمميزات والتسهيلات، التي تقدمها الدولة في هذه الجانب، بالإضافة إلى تعاظم أهمية التصنيع الدوائي. وتشير التقديرات الرسمية، إلى أن السوق الدوائي بدولة الإمارات حقق مبيعات وصلت إلى 20.5 مليار درهم في نهاية عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر في النمو ليصل إلى 21.8 مليار درهم في عام 2025، وسيشهد سوق الأدوية بالدولة نمواً مطرداً خلال السنوات المقبلة. 
ولفتوا إلى اكتسب الذكاء الاصطناعي اهتماماً متزايداً في الآونة الأخيرة، لذا يقع على عاتق الرعاية الصحية والممارسة الصيدلانية على وجه الخصوص، تبني الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات، التي يفرضها التوجه العام نحو التعلم الإلكتروني وأتمتة الخدمات الصيدلانية، وانتهاز كل الفرص المتاحة بما يضمن التطور المستمر لهذه الصناعة..

الصناعات الدوائية
شركة الخليج للصناعات الدوائية
الإمارات
المؤتمر الدولي للصيدلة والطب
الشارقة
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