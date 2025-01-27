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حاكم الشارقة يوجه بإنشاء شركة «غراس الزراعية» تحت مظلة «اكتفاء»

حاكم الشارقة يوجه بإنشاء شركة «غراس الزراعية» تحت مظلة «اكتفاء»
27 يناير 2025 18:55

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بإنشاء شركة «غراس الزراعية» تحت مظلة مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، لإنتاج الفواكه والخضراوات العضوية، وإدارة مشروع الصوبات الزراعية في مدينة الذيد.
كما اعتمد سموه الهوية البصرية لشركة «غراس الزراعية»، والتي صممت على شكل خمس أوراق ملونة كل منها تحمل لونا مختلفاً، إشارة إلى تنوع إنتاج الشركة من الخضراوات والفواكه.
يأتي إنشاء الشركة ضمن جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم منظومة الشارقة للأمن الغذائي، من خلال إنشاء مشروعات متفردة تعتمد على إنتاج الغذاء السليم الخالي من الإضافات أو الكيماويات أو الهرمونات الضارة.

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المصدر: وام
سلطان بن محمد القاسمي
حاكم الشارقة
شركة غراس الزراعية
غراس الزراعية
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