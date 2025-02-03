حاكم الشارقة يوجه بتوظيف 500 مواطن ومواطنة في الجهات الحكومية

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوظيف 500 مواطن ومواطنة في الجهات الحكومية المحلية بمدن ومناطق الإمارة.

كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، بصرف المنحة التكميلية للمتقاعدين المتوفين لورثتهم حاملي قيد إمارة الشارقة لتصل رواتبهم التقاعدية للحد الأدنى للعيش الكريم 17500 درهم، وعدم إيقاف المنحة عند وفاة عائل الأسرة المتقاعد من الجهات الحكومية أو الاتحادية أو حكومات الإمارات الأخرى أو القطاع الخاص، على أن يتم صرف المنحة اعتباراً من فبراير 2025، واحتساب مبالغ الأثر الرجعي من تاريخ إيقاف صرف المنحة لعائلة المتقاعد المتوفى.