شرطة أبوظبي تنفذ ورشة «صحتك في رمضان»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي ورشة توعية بعنوان «صحتك في رمضان» في مركز شرطة ياس، بالتعاون مع مجموعة الأهلية الطبية؛ وبهدف تعزيز الوعي الصحي للمنتسبين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح العميد ناصر عبدالرحمن الزعابي، مدير مركز شرطة ياس بمديرية شرطة المناطق الخارجية، أن الورشة تأتي دعماً للمبادرات المجتمعية وتزامناً مع عام المجتمع 2025، وفي إطار حرص شرطة أبوظبي على إطلاق المبادرات الهادفة التي تسهم في تعزيز نمط الحياة الصحي لدى المنتسبين.

وتناولت الورشة طرق التغذية الصحية والأسلوب الصحي السليم في الشهر الفضيل، وكيفية جعل رمضان بداية لصحة أفضل، واستعرضت طرق موازنة الطعام في رمضان، بدءاً بتناول وجبة الإفطار وأهمية وجبة السحور، مروراً بكيفية التغلب على العطش والاهتمام بتناول السوائل في الشهر الفضيل.

وحثت الورشة المنتسبين على ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، واختيار أفضل الأوقات لممارسة الرياضة، وذلك قبل الإفطار إسهاماً في تحسين التمثيل الغذائي وحرق المزيد من السعرات الحرارية، واشتملت الفعالية على تقديم مجموعة الأهلية فحوصاً طبية مجانية للحضور، وتقديم إرشادات حول الصيام وأثره على الصحة.