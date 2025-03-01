الأحد 2 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنفذ ورشة «صحتك في رمضان»

شرطة أبوظبي تنفذ ورشة «صحتك في رمضان»
2 مارس 2025 02:43

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الحكام يتقبلون التهاني من الشيوخ والمسؤولين بشهر رمضان المبارك
شرطة أبوظبي تعزز الوعي الأمني والمروري والمجتمعي ضمن برنامج تلفزيوني

نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي ورشة توعية بعنوان «صحتك في رمضان» في مركز شرطة ياس، بالتعاون مع مجموعة الأهلية الطبية؛ وبهدف تعزيز الوعي الصحي للمنتسبين بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأوضح العميد ناصر عبدالرحمن الزعابي، مدير مركز شرطة ياس بمديرية شرطة المناطق الخارجية، أن الورشة تأتي دعماً للمبادرات المجتمعية وتزامناً مع عام المجتمع 2025، وفي إطار حرص شرطة أبوظبي على إطلاق المبادرات الهادفة التي تسهم في تعزيز نمط الحياة الصحي لدى المنتسبين.
وتناولت الورشة طرق التغذية الصحية والأسلوب الصحي السليم في الشهر الفضيل، وكيفية جعل رمضان بداية لصحة أفضل، واستعرضت طرق موازنة الطعام في رمضان، بدءاً بتناول وجبة الإفطار وأهمية وجبة السحور، مروراً بكيفية التغلب على العطش والاهتمام بتناول السوائل في الشهر الفضيل.
وحثت الورشة المنتسبين على ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، واختيار أفضل الأوقات لممارسة الرياضة، وذلك قبل الإفطار إسهاماً في تحسين التمثيل الغذائي وحرق المزيد من السعرات الحرارية، واشتملت الفعالية على تقديم مجموعة الأهلية فحوصاً طبية مجانية للحضور، وتقديم إرشادات حول الصيام وأثره على الصحة.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
رمضان
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:00
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
التعليم والمعرفة
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
اليوم 11:50
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
الرياضة
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
اليوم 11:35
أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!
الرياضة
أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!
اليوم 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©