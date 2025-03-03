حديقة الحيوانات في العين.. إفطار رمضاني مع الأسود والزراف

تقدم حديقة الحيوانات في مدينة العين لزوارها تجربة فريدة من نوعها خلال الشهر الفضيل عبر الاستمتاع بإفطار رمضاني مميز مع الأسود والزراف في أجواء ساحرة.

وأعلنت الحديقة عن تمديد ساعات العمل طوال الشهر الفضيل، حيث تفتح أبوابها من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، طوال أيام الأسبوع.

ويمكن للزوار التفاعل مع الحيوانات من خلال تجارب متنوعة مثل إطعام الزراف، ومتابعة عروض إطعام الحيوانات في بيت القطط والمعرضين العربي والأفريقي، بالإضافة إلى مشاهدة الشمبانزي والغوريلا.

كما يمكنهم التعرّف على برامج تأهيل وتعزيز الحيوانات في معارض القرود ونمور الآمور، والاستماع إلى حكايات صون الحيوانات مثل قطط الرمال العربي ونمور الآمور.

ومن التجارب التفاعلية الممتعة أيضاً لقاء وتصوير الطيور في مدخل الحديقة ومشاهدتها في ممشى الطيور ولقاءات مع الزواحف وغيرها من التجارب والمغامرات والاستكشافات والجولات المتنوعة.

ستتاح للزوار فرصة زيارة مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء الذي يهدف إلى ترسيخ المعرفة من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية بما في ذلك ورش العمل والتجارب التي تعزز مفهوم ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة.