الثلاثاء 4 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حديقة الحيوانات في العين.. إفطار رمضاني مع الأسود والزراف

حديقة الحيوانات في العين
4 مارس 2025 01:11

تقدم حديقة الحيوانات في مدينة العين لزوارها تجربة فريدة من نوعها خلال الشهر الفضيل عبر الاستمتاع بإفطار رمضاني مميز مع الأسود والزراف في أجواء ساحرة. 
وأعلنت الحديقة عن تمديد ساعات العمل طوال الشهر الفضيل، حيث تفتح أبوابها من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، طوال أيام الأسبوع.
ويمكن للزوار التفاعل مع الحيوانات من خلال تجارب متنوعة مثل إطعام الزراف، ومتابعة عروض إطعام الحيوانات في بيت القطط والمعرضين العربي والأفريقي، بالإضافة إلى مشاهدة الشمبانزي والغوريلا.
كما يمكنهم التعرّف على برامج تأهيل وتعزيز الحيوانات في معارض القرود ونمور الآمور، والاستماع إلى حكايات صون الحيوانات مثل قطط الرمال العربي ونمور الآمور.
ومن التجارب التفاعلية الممتعة أيضاً لقاء وتصوير الطيور في مدخل الحديقة ومشاهدتها في ممشى الطيور ولقاءات مع الزواحف وغيرها من التجارب والمغامرات والاستكشافات والجولات المتنوعة. 
ستتاح للزوار فرصة زيارة مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء الذي يهدف إلى ترسيخ المعرفة من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية بما في ذلك ورش العمل والتجارب التي تعزز مفهوم ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يعزي جورج ماثيو في وفاة زوجته في العين
122 ملاكماً في «العين الرمضانية»
المصدر: وام
حديقة الحيوانات
العين
أسد
الزرافة
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
الأخبار العالمية
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
اليوم 22:10
تنبيه من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 22:07
الأرقام الاستثنائية والتاريخية تشعل قمة الأهلي والريان في «النخبة»
الرياضة
الأرقام الاستثنائية والتاريخية تشعل قمة الأهلي والريان في «النخبة»
اليوم 21:57
تفوق تاريخي لأرسنال على أندية هولندا
الرياضة
تفوق تاريخي لأرسنال على أندية هولندا
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©