«تريندز» يبحث مع «التايمز» مجالات التعاون البحثي والإعلامي

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار جولته البحثية في العاصمة البريطانية لندن، بحث وفد مركز تريندز للبحوث والاستشارات مع مسؤولين وإعلاميين في جريدة التايمز، التابعة لـ«نيوز يو كيه» News UK، الذراع البريطانية لمجموعة «نيوز كورب»، مجالات التعاون البحثي والإعلامي المشترك بين الجانبين، كما ناقش الطرفان مجموعة من القضايا الدولية الراهنة، ودور البحث العلمي والإعلام في تقديم رؤى متّزنة تساهم في معالجتها بأساليب علمية دقيقة.

وركزت المناقشات على بحث سبل تعزيز التعاون بين جريدة التايمز البريطانية ومعهد تريندز الدولي للتدريب، من خلال الاستفادة من الخبرات الإعلامية في هذه الصحيفة العريقة في برامج التدريب، التي يقدمها المعهد لشركائه.

وقام وفد «تريندز» برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، وعدد من رؤساء القطاعات والباحثين بجولة بمقر الصحيفة اطلع خلالها على آلية عمل المجموعة، التي تضم أيضاً صحيفة ذا صن، ومحطات تليفزيونية، وذلك ضمن جهود «تريندز» لتعزيز التعاون مع مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام، بهدف إنتاج محتوى معرفي متجدد برؤية عالمية.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لتريندز، المكانة المرموقة لجريدة التايمز، والمجموعة الإعلامية التابعة لها، مشيراً إلى أن الصحيفة تُعد واحدة من أعرق المؤسسات الإعلامية في العالم، لافتاً إلى أهمية تكامل الإعلام مع البحث العلمي لإنتاج محتوى معرفي قادر على تقديم رؤى تحليلية لمواكبة الأحداث والتعامل مع التحديات العالمية.

ورحّب آدم كانون، NGN (صحيفة ذا صن) في مجموعة نيوز بالمملكة المتحدة بوفد مركز تريندز للبحوث والاستشارات خلال زيارته مقر الصحيفة في لندن.

وأعرب عن سعادته باستضافة الوفد في صالة الأخبار، حيث أتيحت له الفرصة للاطلاع على طبيعة العمل داخل الصحيفة والتعرف على أبرز التقنيات والابتكارات، التي تعتمدها في إنتاج المحتوى الإعلامي.

كما أكد كانون أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات.