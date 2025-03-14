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علوم الدار

الحرس الوطني يحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدورات التخصصية

صالح العامري لدى تكريمه أحد المتفوقين (وام)
15 مارس 2025 02:34

أبوظبي (وام)

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شهد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، تخريج دفعات جديدة من الدورات التخصصية في الحرس الوطني، بحضور قادة وضباط الحرس الوطني. تضمن الحفل، عروضاً ميدانية للدورات، استعرض خلالها المشاركون مهاراتهم الميدانية والتكتيكية في التعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية، بما يعكس المستوى العالي من التدريب والكفاءة التي وصلوا إليها.
وفي ختام الحفل، قام قائد الحرس الوطني بتكريم المتفوقين، وتهنئة الخريجين على اجتيازهم الدورات بنجاح، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير القدرات والمهارات لمواكبة التحديات والمتغيرات، بما يساهم في تعزيز الجاهزية والكفاءة لحماية الوطن، والحفاظ على مكتسباته.

الحرس الوطني
الإمارات
صالح العامري
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