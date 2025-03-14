الحرس الوطني يحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدورات التخصصية

أبوظبي (وام)

شهد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، تخريج دفعات جديدة من الدورات التخصصية في الحرس الوطني، بحضور قادة وضباط الحرس الوطني. تضمن الحفل، عروضاً ميدانية للدورات، استعرض خلالها المشاركون مهاراتهم الميدانية والتكتيكية في التعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية، بما يعكس المستوى العالي من التدريب والكفاءة التي وصلوا إليها.

وفي ختام الحفل، قام قائد الحرس الوطني بتكريم المتفوقين، وتهنئة الخريجين على اجتيازهم الدورات بنجاح، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير القدرات والمهارات لمواكبة التحديات والمتغيرات، بما يساهم في تعزيز الجاهزية والكفاءة لحماية الوطن، والحفاظ على مكتسباته.