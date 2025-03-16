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علوم الدار

محمد بن غاطي يشارك في مزاد "أنبل رقم" بإجمالي 44.2 مليون درهم

محمد بن غاطي يشارك في مزاد "أنبل رقم" بإجمالي 44.2 مليون درهم
16 مارس 2025 12:31

شارك محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة "بن غاطي القابضة"، في مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة الذي جرى مساء أمس في دبي، بإجمالي بلغ 44.2 مليون درهم، حيث يذهب ريع المزاد بالكامل للإسهام في تحقيق مستهدفات حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

 


وجاءت حصيلة مشاركة محمد بن غاطي من خلال شرائه رقم اللوحة "DD5" بمبلغ 35 مليون درهم، ورقم اللوحة "DD15" بمبلغ 9 ملايين و200 ألف درهم، وذلك أثناء المزاد، الذي جرى في فندق أرماني دبي في برج خليفة ونظمته مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، و"إي آند الإمارات"، وشركة "دو"، حيث شهد المزاد بيع 25 رقماً مميزاً، منها 5 أرقام مميزة للوحات المركبات تابعة لـ"طرق دبي"، و10 أرقام هاتفية لـ"إي آند الإمارات"، و10 أرقام لشركة "دو". وأكد محمد بن غاطي أن المشاركة في مزاد "أنبل رقم" الخيري تجسد الحرص على دعم المستهدفات النبيلة لحملة "وقف الأب"، وإيصال رسالة الخير الإماراتية إلى أنحاء العالم، والإسهام في الارتقاء بواقع المجتمعات الأقل حظاً، وتمكين أفرادها من الحصول على الرعاية الصحية المستدامة.

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وقال إن مزاد "أنبل رقم" يمثل فرصة استثنائية لدعم هذه الحملة الرمضانية الوقفية المباركة، وتكريم جميع الآباء في دولة الإمارات، وإن مجتمع الإمارات سيظل نموذجاً عالمياً يحتذى به في البذل والعطاء. وكانت شركة "بن غاطي القابضة" أعلنت قبل أيام، عن إسهامها بمبلغ مليون درهم دعماً لحملة "وقف الأب"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مزاد
الإمارات
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