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علوم الدار

لطيفة بنت محمد: الشيخ زايد صاحب بصمات إنسانية عابرة للحدود

لطيفة بنت محمد: الشيخ زايد صاحب بصمات إنسانية عابرة للحدود
19 مارس 2025 02:59

دبي (الاتحاد)

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تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني.. إطلاق "مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني"

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أهمية يوم زايد للعمل الإنساني كمناسبة وطنية عظيمة تُكرّس نهج العمل الخيري، وتُخلّد ذكرى رجل الجود والعطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، صاحب البصمات الإنسانية العابرة للحدود. 
وقالت سموها: «يوم زايد للعمل الإنساني هو رسالة خير من الإمارات للعالم، وموعد سنوي مع الكرم والقيم الإنسانية النبيلة، وتجسيد حقيقي لإرثٍ عظيم في العمل الخيري، بدأه والدنا الشيخ زايد الذي صافحت أياديه البيضاء القريب والبعيد، وتناقلته الأجيال من بعده فتحوّل العطاء في الإمارات إلى مسيرة مستدامة تعكس أسمى قيم التسامح والرحمة، فوصلت دولتنا بعطاءاتها إلى مختلف الدول والقارات، وحرصت على تعزيز مفهوم التعايش والتواصل الحضاري، واحتضنت بقلبها الكبير كل الثقافات والجنسيات، في نهجٍ مُلهمٍ ومتفرد رسّخ اسم الإمارات في قلوب شعوب العالم». 

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