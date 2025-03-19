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علوم الدار

صقر غباش: الشيخ زايد رمز إنساني عالمي

صقر غباش
20 مارس 2025 02:42

أبوظبي (وام)

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أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أسسَ دولة الإمارات على ركائزَ ثابتةٍ قوامُها التسامحُ والعدلُ والأخوةُ الإنسانية التي لا تعرفُ عِرقاً، أو جنساً، أو لوناً، أو طائفةً، بل هي ركائز ومبادئ كان يرى فيها ومن خلالها، رحمه الله، في كلِ إنسانٍ أخاً، وفي عونِ كلِ محتاجٍ واجباً، وفي الوقوف مع كلِ متضرر أو لاجئ مسؤوليةً، حتى جعلَ من الخيرِ نهجَ حياة، ومن الإنسانيةِ امتداداً لروحِ الإمارات.
كما أكد معاليه، أن مسيرةَ الإماراتِ في العملِ الإنساني والخيري التي أسستْ لقيمِ التسامحِ والتعايشِ ستتواصلُ بنفسِ الزخمِ والعطاء تحت رعايةِ القيادة الرشيدة، لتظل يدُ العونِ الإماراتية ممدودةً بما يؤكدُ أنَ عطاءَ زايد لمْ ولنْ يكونَ مجردَ ماضٍ نفتخرُ ونعتزُ به، بل هو حاضرٌ نعيشُه، ومستقبلٌ نصنعه.

صقر غباش
الإمارات
الشيخ زايد
العمل الإنساني
يوم زايد للعمل الإنساني
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