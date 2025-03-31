حاكم أم القيوين يستقبل المعزين في وفاة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي

أم القيوين (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بمجلس العزاء بالديوان الأميري، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المعزين في وفاة الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التعازي والمواساة من معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة بديوان الرئاسة، ومعالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في ديوان الرئاسة، ومعالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد.

كما تقبل سموه التعازي من عدد من كبار الشخصيات والمواطنين والمقيمين الذين تقدموا إلى سموه بخالص العزاء والمواساة في وفاة والدة سموه الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، داعين العلي القدير أن يتغمدها برحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حضر الاستقبال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرِّقابة المالية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.