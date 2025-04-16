برعاية سيف بن زايد.. معرض واجهة التعليم ينطلق غداً في أبوظبي

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.. تنطلق غداً النسخة الحادية عشرة من معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط تحت شعار «التعليم والمجتمع» مستمداً موضوعاته ومحاور الجلسات النقاشية من أهداف «عام المجتمع».



ويستقطب المعرض 545 جامعة ومؤسسة أكاديمية وهيئة من القطاعين العام والخاص، ليستمر بدوره في تعزيز تمكين الشباب الإماراتي وإلقاء الضوء على مهن ووظائف المستقبل وربطها بتوجهات التعليم واختيارات الطلبة.

ويشمل برنامج الحوارات النقاشية مشاركة وزراء ومختصين وخبراء يتحدثون عن التعليم والمجتمع وتمكين الشباب وغرس قيم التطوع والاستدامة في المعرفة.



وتستمر فعاليات المعرض على مدار يومين ويتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل التعليم وتوجهات العمل المستقبلية.

ويوفّر المعرض للمؤسسات التعليمية هذا العام المزيد من الفرص لعرض برامجها الدراسية ومنحها الدراسية وخدماتها التعليمية الأخرى، كما يركّز على محاور عدة تشمل تقنيات التعلم، والفصول الدراسية الافتراضية وتكاملها، ودور الذكاء الاصطناعي في التوجيه المهني، والاعتبارات الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم.