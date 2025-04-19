"أبوظبي للسلم" يشارك في معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب

يشارك منتدى أبوظبي للسلم، في الدورة الثلاثين من معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب، التي تحتضنها العاصمة المغربية الرباط من 17 إلى 28 أبريل 2025.

ويشارك المنتدى بوفد رفيع المستوى برئاسة الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، والدكتورة آمنة سعيد الشحي، مديرة مكتب المنتدى بالرباط، وعدد من الباحثين والأكاديميين.

وتأتي هذه المشاركة بالشراكة مع سفارة الدولة في المملكة المغربية والأرشيف والمكتبة الوطنية، وتتزامن مع اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف لهذه الدورة، في خطوة تجسّد التقاء الفكر والثقافة في خدمة قضايا السلم والتعايش والتنمية الإنسانية.

ويشهد رّواق المنتدى سلسلة من الأنشطة الفكرية والعلمية، بحضور شخصيات أكاديمية إماراتية، لمناقشة قضايا السلم والمواطنة والتسامح، إلى جانب ورشات وندوات تتناول أبعاد الحوار بين الثقافات.

ويتميز البرنامج الثقافي للرواق بتنظيم ندوات فكرية ولقاءات علمية تتطرق إلى قضايا السلم من زوايا متعددة، تركز على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة في المجتمعات المعاصرة.

كما خُصصت مساحة للنقاش حول مفهوم «المواطنة الشاملة» ودورها في بناء مجتمعات منفتحة ومتسامحة، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب المؤسسية في مجال تعزيز التعايش بين الأديان والثقافات، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وشكلت الورشات التفاعلية والفنية المصاحبة للبرنامج، والمستوحاة من وثائق ومنشورات منتدى أبوظبي للسلم، مجالاً تعبيرياً مفتوحاً لتقريب مفاهيم السلم إلى مختلف فئات الزوار، لاسيما فئة الناشئة، عبر مقاربات إبداعية تنسجم مع روح المعرض ورسالته الثقافية.

ويشهد الرّواق توقيع مجموعة من الإصدارات الفكرية الحديثة، مثل كتاب «التسامح.. رؤى معاصرة»، والتي تعكس التزام دولة الإمارات بنشر قيم التسامح والانفتاح ضمن الرؤية الإنسانية لسياساتها الثقافية والدبلوماسية.