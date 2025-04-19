السبت 19 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"أبوظبي للسلم" يشارك في معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب

"أبوظبي للسلم" يشارك في معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب
19 ابريل 2025 16:38

يشارك منتدى أبوظبي للسلم، في الدورة الثلاثين من معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب، التي تحتضنها العاصمة المغربية الرباط من 17 إلى 28 أبريل 2025.

ويشارك المنتدى بوفد رفيع المستوى برئاسة الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، والدكتورة آمنة سعيد الشحي، مديرة مكتب المنتدى بالرباط، وعدد من الباحثين والأكاديميين.

وتأتي هذه المشاركة بالشراكة مع سفارة الدولة في المملكة المغربية والأرشيف والمكتبة الوطنية، وتتزامن مع اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف لهذه الدورة، في خطوة تجسّد التقاء الفكر والثقافة في خدمة قضايا السلم والتعايش والتنمية الإنسانية.

ويشهد رّواق المنتدى سلسلة من الأنشطة الفكرية والعلمية، بحضور شخصيات أكاديمية إماراتية، لمناقشة قضايا السلم والمواطنة والتسامح، إلى جانب ورشات وندوات تتناول أبعاد الحوار بين الثقافات.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للسلم» يختتم ملتقاه الرمضاني الثالث
منتدى أبوظبي للسلم ينظم إفطاره السنوي

ويتميز البرنامج الثقافي للرواق بتنظيم ندوات فكرية ولقاءات علمية تتطرق إلى قضايا السلم من زوايا متعددة، تركز على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة في المجتمعات المعاصرة.

كما خُصصت مساحة للنقاش حول مفهوم «المواطنة الشاملة» ودورها في بناء مجتمعات منفتحة ومتسامحة، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب المؤسسية في مجال تعزيز التعايش بين الأديان والثقافات، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وشكلت الورشات التفاعلية والفنية المصاحبة للبرنامج، والمستوحاة من وثائق ومنشورات منتدى أبوظبي للسلم، مجالاً تعبيرياً مفتوحاً لتقريب مفاهيم السلم إلى مختلف فئات الزوار، لاسيما فئة الناشئة، عبر مقاربات إبداعية تنسجم مع روح المعرض ورسالته الثقافية.

ويشهد الرّواق توقيع مجموعة من الإصدارات الفكرية الحديثة، مثل كتاب «التسامح.. رؤى معاصرة»، والتي تعكس التزام دولة الإمارات بنشر قيم التسامح والانفتاح ضمن الرؤية الإنسانية لسياساتها الثقافية والدبلوماسية.

المصدر: وام
منتدى أبوظبي للسلم
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
شعار مجموعة «كلمات»
التعليم والمعرفة
«كلمات» تشارك في «الرباط للكتاب» ببرنامجٍ ثقافيٍّ حافل
اليوم 18:30
جنود أوكرانيون في منطقة دونيتسك
الأخبار العالمية
روسيا تعلن هدنة مؤقتة على جبهات القتال مع أوكرانيا
اليوم 18:21
برعاية خالد بن زايد.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للمستجدات في أبحاث التوحد
علوم الدار
برعاية خالد بن زايد.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للمستجدات في أبحاث التوحد
اليوم 18:11
«الناشرين الإماراتيين» تعزّز مسيرة النشر العربي في «الرباط للكتاب»
التعليم والمعرفة
«الناشرين الإماراتيين» تعزّز مسيرة النشر العربي في «الرباط للكتاب»
اليوم 18:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©