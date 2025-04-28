الإثنين 28 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"أبوظبي للكتاب".. متحف زايد الوطني يحتفي بالإرث الغني للدولة

"أبوظبي للكتاب" .. متحف زايد الوطني يحتفي بالإرث الغني للدولة
28 ابريل 2025 14:41

يشارك متحف زايد الوطني، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، ويقدم في جناحه للزوار برنامجاً ثقافياً مميزاً وسلسلة من المحاضرات الملهمة، وورش العمل التفاعلية، والتجارب الثقافية الغنية، التي تسلط الضوء على إرث دولة الإمارات وتاريخها العريق وثقافتها الأصيلة.

 

ويتيح الجناح للزوار فرصة مميزة لاستكشاف نسخة رقمية متحركة لإحدى المخطوطات الفلكية القيمة من مجموعة متحف زايد الوطني، حيث يتم عرض "كتاب صور الكواكب الثابتة"، الذي ألفه عالم الفلك عبد الرحمن الصوفي في القرن العاشر الميلادي.

 

ويوفر الجناح تجربة بصرية تفاعلية مميزة تروي قصة مشروع "قارب ماجان"، وهو مشروع بحثي مشترك بين متحف زايد الوطني وجامعة زايد وجامعة نيويورك أبوظبي، يهدف إلى تسليط الضوء على الإرث البحري العريق لدولة الإمارات ودورها في التجارة خلال العصر البرونزي.

 

كما ينظم متحف زايد الوطني ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، بعد غد جلسة حوارية بعنوان " مشروع قارب ماجان ودور متحف زايد الوطني في حفظ التراث البحري الإماراتي".

 

وتسلط الجلسة الضوء على مشروع قارب ماجان من خلال التطرق إلى تفاصيل مشروع بناء قارب ماجان، وهو قارب يعود إلى العصر البرونزي كان يبحر في مياه الخليج العربي.

 

أخبار ذات صلة
إطلاق كتاب «الأَلَقُ الشّعريّ - قراءة نقديّة في شعر سلطان بن علي العويس»
«خليفة التربوية»: «أبوظبي للكتاب» منصة دولية تستقطب مفكري العالم
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
تابع التغطية كاملة

وتحت شعار "المتاحف في خدمة المجتمع"، يشارك الدكتور بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني، في جلسة مميزة بعنوان "متحفنا منارة إبداع وتواصل".

 

وتسلط الجلسة الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه المتاحف في الحياة الثقافية والاجتماعية للمجتمعات.

 

كما يشهد المتحف تنظيم مجموعة متنوعة من ورش العمل، التي تتيح للزوار استكشاف قارب ماجان و"كتاب صور الكواكب الثابتة" عبر أنشطة تفاعلية ومبتكرة.

 

كما يتيح للأطفال تجربة الكتابة بالقلم المسماري حيث يكتبون كلمات سومرية قديمة وُجدت على اللوح الذي استُخدم في بناء قارب ماجان.

 

المصدر: وام
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
متحف زايد الوطني
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
الذهب
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب
اليوم 09:05
متهم في قضية السطو على كيم كارداشيان مع محامييه
الترفيه
بدء المحاكمة في قضية السطو على كيم كارداشيان
اليوم 18:19
رئيس الدولة يبحث مع الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة
اليوم 18:13
أبوظبي
علوم الدار
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©