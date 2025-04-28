"أبوظبي للكتاب" .. متحف زايد الوطني يحتفي بالإرث الغني للدولة

يشارك متحف زايد الوطني، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، ويقدم في جناحه للزوار برنامجاً ثقافياً مميزاً وسلسلة من المحاضرات الملهمة، وورش العمل التفاعلية، والتجارب الثقافية الغنية، التي تسلط الضوء على إرث دولة الإمارات وتاريخها العريق وثقافتها الأصيلة.

ويتيح الجناح للزوار فرصة مميزة لاستكشاف نسخة رقمية متحركة لإحدى المخطوطات الفلكية القيمة من مجموعة متحف زايد الوطني، حيث يتم عرض "كتاب صور الكواكب الثابتة"، الذي ألفه عالم الفلك عبد الرحمن الصوفي في القرن العاشر الميلادي.

ويوفر الجناح تجربة بصرية تفاعلية مميزة تروي قصة مشروع "قارب ماجان"، وهو مشروع بحثي مشترك بين متحف زايد الوطني وجامعة زايد وجامعة نيويورك أبوظبي، يهدف إلى تسليط الضوء على الإرث البحري العريق لدولة الإمارات ودورها في التجارة خلال العصر البرونزي.

كما ينظم متحف زايد الوطني ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، بعد غد جلسة حوارية بعنوان " مشروع قارب ماجان ودور متحف زايد الوطني في حفظ التراث البحري الإماراتي".

وتسلط الجلسة الضوء على مشروع قارب ماجان من خلال التطرق إلى تفاصيل مشروع بناء قارب ماجان، وهو قارب يعود إلى العصر البرونزي كان يبحر في مياه الخليج العربي.

وتحت شعار "المتاحف في خدمة المجتمع"، يشارك الدكتور بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني، في جلسة مميزة بعنوان "متحفنا منارة إبداع وتواصل".

وتسلط الجلسة الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه المتاحف في الحياة الثقافية والاجتماعية للمجتمعات.

كما يشهد المتحف تنظيم مجموعة متنوعة من ورش العمل، التي تتيح للزوار استكشاف قارب ماجان و"كتاب صور الكواكب الثابتة" عبر أنشطة تفاعلية ومبتكرة.

كما يتيح للأطفال تجربة الكتابة بالقلم المسماري حيث يكتبون كلمات سومرية قديمة وُجدت على اللوح الذي استُخدم في بناء قارب ماجان.