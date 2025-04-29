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علوم الدار

زلزال قوي يضرب نيوزيلندا

زلزال قوي يضرب نيوزيلندا
29 ابريل 2025 19:55

وقع زلزال قوي بلغت شدته 6.2 درجة الساحل الغربي لنيوزيلندا على بحر تسمان، فيما لم يتم إطلاق تحذيرات من وقوع موجات مد بحري عالية «تسونامي». 
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع بعد الساعة 01:00 صباحا بالتوقيت المحلي بقليل.
ووقع الزلزال على بعد 300 كيلومتر جنوب غرب مدينة «إنفيركارجل» النيوزيلندية وعلى عمق 10 كيلومترات تحت البحر.
ووصفت المراصد في نيوزيلندا الزلزال بأنه متوسط. كما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.
يشار إلى أن نيوزيلندا، التي يبلغ تعداد سكانها خمسة ملايين نسمة، تقع في منطقة «الحزام الناري»، وهو قوس من الصدوع الزلزالية يقع حول المحيط الهادئ يشهد زلازل وبراكين بشكل شائع .

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