مشاركة واسعة في «حوكمة التقنيات الناشئة 2025» بأبوظبي

هدى الطنيجي (أبوظبي)

شهدت فعاليات القمة الافتتاحية لحوكمة التقنيات الناشئة «GETS2025»، مشاركة واسعة من مختلف الجهات والقطاعات التي جاءت لاستكشاف وتوجيه مستقبل الحوكمة العالمية للتقنيات الناشئة، منها الذكاء الاصطناعي، بمشاركة نخبة من قادة الحكومة والقانون والقضاة وغيرهم. وتضمنت فعاليات القمة الافتتاحية عدداً من الجلسات المختلفة، التي تحدثت عن مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي، ومناقشة مختلف جوانبه، فضلاً عن تنظيم معرض مصاحب على هامش القمة التي استعرضت خلالها الأجنحة المشاركة أبرز وأحدث التقنيات.

وقال سالم الزعابي، رئيس نيابة في مكتب النائب العام للاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة لقمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025: تنطلق فعاليات القمة الأولى من نوعها، والتي تستقطب أبرز العقول من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمبرمجين والقانونيين وغيرهم، حيث لدينا إيمان راسخ بأن التشريع لا يأتي من جانب واحد، إنما يجمع صناع السياسات والتقنيين، ودولة الإمارات لديها قانون ممكن للابتكار المسؤول وليس معطلاً أو مثبطاً له.

وأضاف: أطلقنا اليوم خلال قمة حوكمة التقنيات الناشئة استراتيجية النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، والتي تعد الاستراتيجية الأولى من نوعها في دور القضاء وقضاء التحقيق والاتهام على مستوى العالم.

استراتيجية الحوكمة

قالت سارة العامري، مدير الاتصال الخارجي في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: على اعتبارنا الجهة المنظمة لقمة حوكمة التقنيات الناشئة بالشراكة مع النيابة العامة الاتحادية كشريك استراتيجي، نعمل خلال القمة في لعب دور أساسي من خلال وضع الأسس والأطر الاستراتيجية لحوكمة التقنيات التكنولوجيا الناشئة، وتشكيل ودفع عجلة الابتكار في منظومة البحث والتطوير.

النيابة الذكية

قال خليفة الحمادي من النيابة العامة الاتحادية: مشاركتنا في القمة من خلال استعراض أحدث التقنيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي، يجسّد التزام النيابة في دعم التحول الرقمي في قطاع العدالة.

فالكون

قالت سارة عبدالله من مركز الذكاء الاصطناعي، نستعرض خلال مشاركتنا في المعرض المصاحب لقمة حوكمة التقنيات الناشئة تقنية «فالكون» التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكن تخصيصها للعمل في مجالات عدة، منها في قطاع التعليم وخدمة العملاء والصحة وغيرها.

وأكدت أن المعرض جاء بمشاركة واسعة من مختلف الجهات والقطاعات، التي تستعرض أحدث وأهم التقنيات المستخدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.