الثلاثاء 6 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قائد القوات البحرية: الانتماء الحقيقي والولاء الصادق

قائد القوات البحرية: الانتماء الحقيقي والولاء الصادق
6 مايو 2025 02:37

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تنتصر.. «العدل الدولية» تشطب القضية المرفوعة ضد الدولة
ممثلة الدولة أمام محكمة العدل الدولية لـ «الاتحاد»: القضية انتهت والإمارات تدعم السلام

قال اللواء حميد محمد الرميثي، قائد القوات البحرية، إن توحيد القوات المسلحة رسّخ في وجدان أبناء هذا الوطن معنى الانتماء الحقيقي والولاء الصادق للاتحاد، تحت راية القيادة الحكيمة، التي آمنت بأن لا أمن ولا استقرار ولا تنمية من دون قوة عسكرية موحدة، مهيبة، ومؤهلة لحماية المنجزات والدفاع عن سيادة الوطن، وفي كلمة بهذه المناسبة قال: 
لقد كان قرار التوحيد، بمثابة إعلان ميلاد لقوة عسكرية اتحادية، تحوّلت بمرور العقود لواحدة من أكثر الجيوش احترافاً وانضباطاً في المنطقة، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا النظرة الثاقبة للمؤسسين الأوائل، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، الذين سطّروا بذلك إحدى أهم محطات المجد في تاريخ دولتنا الفتية.
وإننا في القوات البحرية، إذ نحتفي بهذه الذكرى العزيزة، نستحضر بفخر التحديات التي خضناها والتطورات النوعية التي حققناها على مدى السنوات الماضية، حيث أصبحت قواتنا البحرية اليوم قوة بحرية رائدة، قادرة بكوادرها المحترفة وقدراتها النوعية المتفوقة أن تحقق أعلى درجات السيطرة البحرية، وأن تعمل بتناغم ضمن القوات المشتركة للدفاع عن مصالح الدولة، هذا بالإضافة إلى المشاركة في المهام الإقليمية والدولية الإنسانية والعسكرية، بكل كفاءة واقتدار، وهو ما يُعد انعكاساً لرؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الإمارات كقوة استقرار وسلام في المنطقة والعالم.
وفي هذه المناسبة الغالية، نجدد العهد والولاء للوطن والقيادة، وعلى رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بأن نظل الجند الأوفياء، والدرع المنيع لهذا الوطن، لا نحيد عن درب العزة، ولا نتهاون في أداء الواجب، ونمضي بكل عزم نحو المستقبل، مسترشدين بثوابتنا الوطنية، ومستلهمين قوتنا من إرث المؤسسين وعزيمة شعبٍ لا يعرف المستحيل.

توحيد القوات المسلحة
القوات المسلحة
سعيد راشد الشحي
رئيس الدولة
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
محمد بن زايد
القوات البرية
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد إجازة جديدة بحكومة الشارقة بمسمى «إجازة الرعاية»
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد إجازة جديدة بحكومة الشارقة بمسمى «إجازة الرعاية»
5 مايو 2025
فريق الإمارات أثناء جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تنتصر.. «العدل الدولية» تشطب القضية المرفوعة ضد الدولة
اليوم 02:42
ريم كتيت تدلي بتصريحات لوسائل الإعلام إثر قرار «محكمة العدل» في لاهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ممثلة الدولة أمام محكمة العدل الدولية لـ «الاتحاد»: القضية انتهت والإمارات تدعم السلام
اليوم 02:42
وفد الدولة خلال مؤتمر صحفي عقب قرار “محكمة العدل” في لاهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سقوط مدوٍ لزيف «جماعة البرهان»
اليوم 02:42
دعم الإمارات ساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل حفر الآبار لتأمين احتياجات النازحين في غزة
اليوم 02:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©