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قائد الحرس الوطني: سياج منيع لحماية الوطن

قائد الحرس الوطني: سياج منيع لحماية الوطن
6 مايو 2025 02:37

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، أننا نشعر بالفخر والاعتزاز في ذكرى توحيد قواتنا المسلحة التي شكلت سياجاً وطنياً منيعاً لحماية الوطن ومكتسباته واستقراره، وأسهمت بخدمات جليلة وتضحيات كثيرة، لتزرع في دولة الإمارات بذور الأمن والأمان والسلام، وقال بمناسبة الذكرى الـ 49 لتوحيد القوات المسلحة: 
إن توحيد القوات المسلحة خطوة حيوية وحاسمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه القادة المؤسسين في تعزيز ركائز الاتحاد، لمواصلة مسيرة البناء والتطور والمحافظة على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه. نشعر بالفخر والاعتزاز في ذكرى توحيد قواتنا المسلحة التي شكلت سياجاً وطنياً منيعاً لحماية الوطن ومكتسباته واستقراره، وأسهمت بخدمات جليلة وتضحيات كثيرة، لتزرع في دولة الإمارات بذور الأمن والأمان والسلام. 
وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة، نُجدد العهد أمام القيادة والوطن بأن نبقى في الحرس الوطني، وانطلاقاً من عقيدتنا الوطنية الراسخة، الجند الأوفياء لقيادتنا الرشيدة ووطننا الغالي بالمحافظة على الأمن والاستقرار، والنظام العام وسيادة القانون التي من شأنها أن تبث روح الطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين في الدولة.
كما نتشرف بأن نرفع أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، على ثقته الغالية، ورعايته الدائمة، وتوجيهاته السديدة التي كانت دوماً نبراساً نهتدي به في خدمة الوطن.

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