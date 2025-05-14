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رئيس وزراء ألبانيا يتعهد بالانضمام للاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء إيدي راما مخاطبًا الناخبين (وكالات)
15 مايو 2025 00:04

أعرب رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، اليوم الأربعاء، عن امتنانه لمئات الآلاف من الناخبين الذين منحوا حزبه الاشتراكي الثقة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مؤكدًا التزامه بالعمل على انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي في خلال خمسة أعوام. 
وخلال تجمع احتفالي في ميدان سكاندربيج الرئيسي بالعاصمة الألبانية تيرانا، وسط آلاف المؤيدين الذين يلوحون بأعلام ألبانيا والاتحاد الأوروبي، شدد راما، زعيم الحزب الاشتراكي اليساري، على أن النصر الذي حققه حزبه يمنحه تفويضًا واضحًا لمواصلة هذا المسار.
وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، فاز الحزب الاشتراكي بـ 83 مقعدًا من أصل 140 في البرلمان، ما يتيح له تشكيل حكومة منفردة، حتى قبل الانتهاء من فرز أصوات الناخبين في الخارج.
وأكد رئيس الوزراء، أن حزبه قادر على إنهاء مفاوضات الانضمام بحلول عام 2027، وتحقيق العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي بحلول 2030.
وقال راما خلال كلمته في التجمع: إن «معظم الألبانيين، داخل ألبانيا وخارجها، يعتقدون أن ألبانيا على الطريق الصحيح... لا يمكن لألبانيا أن تحقق عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 إلا من خلال جهودنا الجماعية، بقيادتي أنا والحزب الاشتراكي». 

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المصدر: وكالات
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