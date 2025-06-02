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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية

رئيس الدولة ونائباه
2 يونيو 2025 10:22

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة سيرجو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فخامة الرئيس سيرجو متاريلا.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي جورجيا ميلوني رئيسة مجلس الوزراء في الجمهورية الإيطالية.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
منصور بن زايد
محمد بن راشد
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