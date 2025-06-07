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علوم الدار

3366 ذبيحة تستقبلها مقاصب رأس الخيمة خلال يومين

مقصب رأس الخيمة المركزي (من المصدر)
8 يونيو 2025 01:05

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) 

استقبلت مقاصب رأس الخيمة خلال يوم «عرفة» واليوم الأول من عيد الأضحى المبارك 3366 ذبيحة، وذلك في مختلف المقاصب العاملة بالإمارة، كل من مقصب الفلية، ورأس الخيمة، ومقصب الغيل.
وقال عادل السويدي، مدير إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة: إن دائرة البلدية أعلنت استعدادها التام لاستقبال الأضاحي، خلال عيد الأضحى المبارك، مع تكثيف الجهود وتعزيز جاهزية المقاصب والعاملين فيها، حرصاً على تلبية احتياجات المتعاملين.
وذكر أن إحصائية الذبائح التي استقبلتها المقاصب، خلال «يوم عرفة»، بلغت 1227 ذبيحة، تمثلت في المقصب المركزي في الفلية بعدد 931 رأساً، والتي تنوعت بين 923 من الأغنام، و6 من الأبقار، إضافة إلى جملين. واستقبل مقصب رأس الخيمة 111 ذبيحة من الأغنام، بينما بلغ عدد الذبائح في مقصب الغيل 82 رأساً من الأغنام وبقرة واحدة، وسجّل مقصب شوكة 102 رأس من الأغنام.
وذكر أن مقاصب رأس الخيمة استقبلت في أول أيام عيد الأضحى 2139
ذبيحة، حيث بلغ إجمالي الذبائح التي استقبلها مقصب الفلية 1205ذبائح، منها 1165 من الأغنام و39 ذبيحة من البقر وجمل، بينما استقبل مقصب رأس الخيمة 420 من الأغنام، ومقصب الغيل 407 من الأغنام و4 بقرات بإجمالي 411 ذبيحة، واستقبل مقصب شوكة 103ذبائح.
وأوضح أن فترات العمل خلال ثالث أيام العيد ستكون في المقاصب (الفلية، رأس الخيمة، الغيل)، من الساعة 06:00 صباحاً حتى الساعة 08:00 مساءً، ومنفذ رأس الدارة العمل خلال العطلة، بالتنسيق مع وزارة التغيير المناخي وفرع جمارك الدارة من 06:00 صباحاً حتى الساعة 08:00 مساءً.

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