أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، أشارت فيه إلى أن عطلة رأس السنة الهجرية للعام 1447هـ، يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025.





FAHR has announced that the Hijri New Year holiday (1447 AH) will be on Friday, June 27, 2025🌙⭐️