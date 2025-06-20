برعاية منصور بن زايد.. «مجلس الأمن السيبراني» يُعلن الفائزين بجوائز التميز

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.. أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات الفائزين في أول برنامج وطني من نوعه للجوائز التقديرية للأمن السيبراني «جوائز التميز السيبراني».

جاء ذلك، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أمس في سبيس 42 أرينا بأبوظبي لتكريم الفائزين وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجهات الحكومية والخاصة.

تضمنت الجوائز 5 تصنيفات مختلفة تشمل إجمالاً 50 جائزة ما بين جوائز فردية وجوائز مخصصة للقطاع الحكومي وأخرى للقطاع الخاص، إضافة إلى الجوائز المخصصة للتميز الأكاديمي في الأمن السيبراني وجوائز الشركات الناشئة في ذات المجال.

وأكد سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز في الأمن السيبراني يعد استمراراً للجهود المتواصلة لتشجيع المواهب على تطوير حلول رقمية مبتكرة تسهم في مواجهة التهديدات السيبرانية الناشئة والمتطورة.

وقال:«إنه من خلال تكريم التميز والابتكار على مستوى الأفراد والمؤسسات، نحن لا نحتفل بإنجازاتنا فحسب، بل نلهم أيضاً الجيل القادم من خبراء الأمن السيبراني لدفع حدود ما هو ممكن في مجال الأمن الرقمي».

وقد فاز في تصنيف الجوائز الفردية معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات بجائزة أفضل برنامج تعليمي للأمن السيبراني لعام 2025.

وفاز معالي راشد سعيد العامري مستشار في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة بجائزة أفضل مسؤول لأمن المعلومات لعام 2025.

ونالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل جائزة أفضل سيدة في مجال الأمن السيبراني لعام 2025.

وفي جوائز القطاع الحكومي فازت كل من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، بجوائز فئة الامتثال في الأمن السيبراني، أما جائزة تطوير السياسات السيبرانية فقد ذهبت إلى كل من معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي.

وحصدت شرطة الشارقة ودائرة الصحة جائزة أفضل برنامج لمكافآت الثغرات، فيما نالت وزارة الدفاع وهيئة الإشارة الاستخباراتية جائزة أفضل فريق أمن سيبراني.

وفاز بجائزة أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الأمن السيبراني في هذه الفئة منصة «تم» الرقمية الموحدة.

وفي تصنيف جوائز الحكومة الرقمية حصلت دائرة التمكين الحكومي على جائزة التكامل الذكي، في حين فازت حكومة عجمان الرقمية بجائزة التحول الرقمي الآمن.

وحصلت هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة على جائزة الابتكار في المرونة الإقليمية وفازت حكومة الفجيرة الإلكترونية ومركز نظم المعلومات الجغرافية في الفجيرة بجائزة أمن السحابة الحكومية، ونالت حكومة أم القيوين الذكية جائزة القائد الناشئ في تمكين الأمن السيبراني.

وفي فئة القطاع الحكومي والخاص فازت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) والهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR) بجائزة أفضل استجابة للحوادث.

وفاز بجائزة أفضل فريق للأمن السيبراني مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) وشركة سيسكو، وفاز بجائزة أفضل برنامج تدريبي للأمن السيبراني كل من شرطة أبوظبي وشركة سانس.

أما «&e» فقد حصلت على جائزة الابتكار في التكنولوجيا السيبرانية، وفازت شركة CrowdStrike بجائزة التميز في مواجهة التهديدات السيبرانية.

وفاز بجائزة أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الأمن السيبراني في هذه الفئة Microsoft (copilot)، وحصل اتحاد مصارف الإمارات والهيئة العامة للطيران المدني على جائزة أفضل تنفيذ لاستراتيجية في الأمن السيبراني.

وحصد مصرف الإمارات المركزي جائزة هندسة الأمن السيبراني، بينما تشارك معهد الابتكار التكنولوجي TII ومركز الإمارات للدراسات الإستراتيجية جائزة التميز البحثي.

وحصد جائزة أفضل مشروع سيبراني كل من شركات AWS، Google، Lockheed Martin، وStratosphire في حين فازت Mandiant بجائزة أفضل حل سيبراني، بينما نالت Palo Alto Networks، ودائرة التمكين الحكومي جائزة أفضل برنامج توعوي.

وفي فئة الجوائز الأكاديمية حصلت جامعة خليفة وكليات التقنية العليا على جائزة ابتكار مناهج الأمن السيبراني ونالت بوليتكنك أبوظبي جائزة أفضل مبادرة توعوية وحصلت جامعة زايد على جائزة التميز في التوعية بالسلامة الرقمية.

وفي التعليم السيبراني، فازت مدارس ياس المشتركة ومجمع الباهية التعليمي ومجمع زايد التعليمي في كل من مدن «الظيت ودبا الفجيرة ومحمد بن زايد» بجائزة النجم الأكاديمي الصاعد لعام 2025.

وفي فئة الشركات الناشئة فازت Spidersilk بلقب أفضل شركة ناشئة في الأمن السيبراني، وExordium بجائزة الحل المبتكر، وCyberhero بجائزة الأثر السيبراني، وحصدت CTF.ae وExploit3rs جائزة مشاركة المجتمع.

أما FrontierZero فقد فازت بجائزة النجم الصاعد في الدفاع السيبراني، ونالت Cypherleak لقب رائد الأمان المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وحصدت Starcsec جائزة نموذج أمان الثقة الصفرية Zero Trust.

وفاز في تصنيف الجوائز الفردية محمد الحرسوسي بجائزة أفضل إماراتي في مجال الأمن السيبراني للعام في حين حصل محمد الشامسي على جائزة المؤثر السيبراني لهذا العام، فيما تم تكريم عبدالله الصعيري بجائزة رائد الأعمال السيبراني لعام 2025، بينما فازت فاطمة الحمادي من وزارة التربية والتعليم بجائزة نجم الأمن السيبراني في القطاع الحكومي.

أما جائزة الإنجاز مدى الحياة في الأمن السيبراني فذهبت إلى أحمد الزرعوني، وحصد الدكتور لويجي مارتينو لقب معلم الأمن السيبراني لهذا العام.

وفازت رضوى الظاهري بجائزة التميّز في البحث السيبراني، بينما حازت فاطمة المنصوري لقب النجم الصاعد في الأمن السيبراني.