«محمد بن راشد للإسكان» تنفذ مشاريع جديدة

آمنه الكتبي (دبي)



تواصل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تنفيذ مشاريعها الإسكانية الجديدة، دعماً لاستقرار الأسر الإماراتية وتعزيز جودة حياتها، وذلك عبر خطة طموحة تشمل بناء 3004 مساكن جديدة للمواطنين في مناطق مختلفة بدبي.

وتتوزع المساكن الجديدة بين مدينة لطيفة التي ستشهد بناء 1181 مسكناً لفئة القروض، و606 مساكن في اليلايس الخامسة، و432 في وادي العمردي، و398 في العوير الأولى، و200 مسكن في منطقة (مكن) بحتا، إلى جانب 120 مسكناً في عود المطينة، و67 مسكناً في مناطق أرياف وبراري دبي، وجميعها مخصصة لفئة المنح، مما يوفر خيارات متنوعة تلبي مختلف احتياجات المواطنين.

وتأتي هذه المشاريع ضمن إطار دعم برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، الذي أطلقته حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم؛ بهدف تمكين الأسر في دبي من تأسيس حياة مستقرة ومتوازنة، وترسيخ القيم المجتمعية، وتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، ضمن بيئة اجتماعية محفزة ومتكاملة.

وأكدت المؤسسة أن خطة المشاريع الإسكانية الجديدة، تجسد توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي كل الاحتياجات، وتضمن أعلى مستويات الراحة والأمان للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الإسكانية التي تنفذها المؤسسة لمواكبة الاحتياجات المستقبلية للأسر الإماراتية وفق أفضل معايير التخطيط الحضري.

كما ستسهم هذه المشاريع في تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040، عبر التخطيط الأمثل للمساحات، واستدامة مخزون الأراضي، وتوفير بدائل متنوعة للوحدات السكنية، إضافة إلى تطوير مجتمعات إسكان المواطنين بمرافق وخدمات تعزز جودة الحياة، مثل المساحات الخضراء، والمراكز التجارية، والمرافق الترفيهية، بما يضمن استدامة الرفاه للأجيال المقبلة.

وأوضحت المؤسسة أنه تم توفير مركز لاستقبال المواطنين وتخصيص الفلل السكنية في مشروع مجمع فلل الخوانيج 1050، حيث يوفر المركز أعلى مستويات السهولة وسرعة الإنجاز لطلبات المراجعين، إذ يشتمل على منصات للخدمات المالية ومرشدين لزيارة نماذج المساكن، ومنصات للشركاء الأساسيين لتوفير خدمات الاتصالات والأثاث بأسعار تنافسية.



رحلة التخصيص

حرصت المؤسسة على تخصيص مكاتب لاستقبال كبار المواطنين وأصحاب الهمم، لتلبية احتياجاتهم بأسلوب سهل ويسير يضمن راحتهم، في حين تم تطوير رحلة التخصيص الرقمية للمساكن الجاهزة ضمن منصة «إماراتي» عبر تطبيق «دبي الآن».

وتتنوع الخيارات المتاحة ضمن المشروع الإسكاني في الخوانيج الثانية عبر ثلاثة نماذج إسكانية تتسم بتصاميمها الحديثة، في حين يضم المشروع أيضاً مجموعة من المرافق اللازمة لتلبية احتياجات المنطقة، وتشمل مركزاً تجارياً وخدمياً ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية، وحديقة وساحات ألعاب، إضافة إلى حضانة، في إطار الحرص على تكامل الخدمات المقدمة لأهل المنطقة.