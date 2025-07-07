"المعاشات" تطبق الغرامات الإضافية على التأخر في سداد اشتراكـات الخليجيين

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب العمل، إلى الالتزام بسداد الاشتراكات عن المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة، المشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وهو النظام الذي يضمن للمواطنين المدنيين من دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أي دولة أخرى من دول المجلس الحصول على نفس التغطية التأمينية المتوفرة للمواطنين في بلدانهم.

وأوضحت الهيئة أنها ستطبق اعتبارًا من بداية يوليو 2025، غرامات إضافية على أصحاب العمل الذين يتأخرون في سداد الاشتراكات المستحقة عن العاملين الخليجيين لديهم في الدولة، وذلك وفقاً للمواعيد التي حددتها قوانين المعاشات الاتحادية في الدولة، وأن هذه الغرامات تعد من حقوق أجهزة التقاعد في بلد الموظف.

ويتم استحقاق الاشتراكات من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويمكن سدادها حتى يوم 15 من الشهر، فعلى سبيل المثال، فإنه يسمح بسداد اشتراكات يوليو 2025 خلال الفترة من الأول من أغسطس إلى 15 من الشهر نفسه، وفي حال التأخير، تُفرض غرامة بنسبة 0.1% عن كل يوم تأخير، بدءًا من اليوم السادس عشر، من دون الحاجة لإنذار أو تنبيه.

ويأتي هذا القرار تفعيلًا لأحكام المادة "12" من قانون نظام مد الحماية، ووفقًا لمخرجات الاجتماع "23" للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، التي تُلزم جهاز التقاعد في دولة العمل بمتابعة أصحاب العمل المتأخرين عند سداد الاشتراكات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها بجانب المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير وذلك نيابة عن جهاز التقاعد في بلد الموظف.

ويعد نظام مد الحماية إلزامياً، حيث يُسجل أصحاب العمل المواطنين الخليجيين العاملين لديهم في القطاعين الحكومي والخاص، وتُسدد الاشتراكات وفق نظام التأمين في بلد الموظف، بحيث تؤدى اشتراكاتهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل في الدولة مقر العمل، على أن يتحمل المواطن الخليجي أي فروقات في الاشتراكات إن وجدت.

يُذكر أن العمل بالنظام بدأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 لتنظيم أحكام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج بلدهم في أي من دول المجلس، وتُشرف الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة على تنفيذه.