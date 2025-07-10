الجمعة 11 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في «أجيال المعرفة الوطني»

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في «أجيال المعرفة الوطني»
11 يوليو 2025 01:58

أبوظبي ( وام )

أخبار ذات صلة
المصرف المركزي يلغي ترخيص شركة الخزنة للتأمين
«الإمارات للدراجات» يتألق في طوافي النمسا وفرنسا

تشارك جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في فعاليات برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 2025، الذي تنظمه جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، من 30 يونيو الماضي وحتى 24 يوليو الجاري في مدينة العين، بالتعاون مع إدارة هيلي مول ومجموعة العين اسبيشل، تحت شعار عقول مبتكرة.. مجتمع مستدام «استراح وقيظ بهيلي»، وذلك بالتزامن مع عام المجتمع.
تأتي مشاركة الجامعة في هذا البرنامج ضمن مبادراتها المجتمعية، ورؤيتها في تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإنسانية والتطوعية، والاحتفاء بالموروث الثقافي والتراث الإماراتي.
وتتضمن مشاركة الجامعة في هذا الصدد، تنظيم عدد من الورش تشمل محاور مهمة منها: بيتنا مسؤوليتنا، كن مثل زايد، السنع الإماراتي، والعمل التطوعي، إلى جانب أنشطة وفعاليات تفاعلية وطنية وتربوية ومهارية، بهدف تعزيز مرتكزات الهوية الوطنية، وذلك وفقاً لمحاور عدة تشمل الهوية الوطنية والسنع الإماراتي، القيم المجتمعية والأسرية، الذكاء الاصطناعي والاستدامة، وريادة الأعمال والاستثمار للرواد الصغار.
ويتخلل البرنامج فعاليات ثقافية وفنية ورياضية ورحلات ترفيهية، وأنشطة متنوعة لتنمية التفكير الإبداعي، وأخرى لدمج أصحاب الهمم في المجتمع.
تأتي مشاركة الجامعة في البرنامج ضمن مبادراتها المتنوعة خلال عام المجتمع الذي أطلقته قيادة الدولة الرشيدة، وفي إطار دورها في تعزيز القيم الوطنية الأصيلة وترسيخها في نفوس النشء والشباب.
تعد المشاركة في البرنامج الصيفي تجسيداً عملياً لرؤية الجامعة في تأصيل الهوية الوطنية عبر مبادرات تعليمية وتجارب واقعية تجعل التراث عنصراً أصيلاً في تكوين شخصية الأجيال القادمة.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الإمارات
جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل
العين
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع
اليوم 17:14
12 لاعباً يمثلون «خورفكان للمعاقين» في «سلة غرب آسيا»
الرياضة
12 لاعباً يمثلون «خورفكان للمعاقين» في «سلة غرب آسيا»
اليوم 17:00
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد
اليوم 16:57
منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر
الرياضة
منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر
اليوم 16:30
هرنانديز يودّع جمهور ميلان بـ«رسالة عتاب»
الرياضة
هرنانديز يودّع جمهور ميلان بـ«رسالة عتاب»
اليوم 16:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©