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علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في مهرجان ليوا للرطب

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في مهرجان ليوا للرطب
15 يوليو 2025 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في فعاليات الدورة الحالية لمهرجان ليوا للرطب بمنطقة الظفرة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز حضورها وتواجدها في الفعاليات الثقافية والأدبية والتراثية المحلية في عام المجتمع.
وتنظم الجامعة، خلال المهرجان، جلسات حوارية وثقافية تتضمن محاور: كنز النخيل.. علم وخبرة، ومهرجان ليوا للرطب بين الأمس واليوم، ومشروع جذور الظفرة: الاستدامة من قلب النخيل، والزراعة في وجه التحدي.. من الصحراء إلى الخضرة، والنخلة.. بيت القصيد، والظفرة بين الماضي والحاضر، والنخلة بين دفتي كتاب، والنخلة في قلب زايد، إلى ذلك يتضمن ركن الجامعة في المهرجان قسم القهوة العربية، بمشاركة معدي القهوة من طلبة الجامعة لتقديم القهوة العربية التقليدية.
وقال الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة: «إن مشاركة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مهرجان ليوا للرطب، تأتي ضمن مبادراتها المختلفة في عام المجتمع الإماراتي الذي وجهت به القيادة الرشيدة، كما تأتي في إطار اهتمامها بالتراث الإماراتي والاحتفاء به، والذي تمثل النخلة أحد مصادره، إلى جانب تعزيز القيم الإماراتية الأصيلة وغرسها في نفوس النشء والشباب».

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مهرجان ليوا للرطب
الظفرة
أبوظبي
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