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إيقاف مكتبين استشاريين لمدة عام في رأس الخيمة

دائرة بلدية رأس الخيمة
23 يوليو 2025 01:03

رأس الخيمة (وام)

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أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة، ممثلة بقطاع التطوير العمراني، إيقاف نشاط مكتبين استشاريين هندسيين لمدة عام، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات جسيمة للأنظمة واللوائح التنظيمية وأخلاقيات المهنة في إطار حرصها المستمر على تطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط المهني، وسعيها الدائم للحفاظ على المصلحة العامة وضمان سلامة المشاريع والمجتمع.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة الإجراءات الرقابية التي تتخذها البلدية لضمان التزام جميع الأطراف المعنية بقطاع البناء والتشييد بالمعايير المهنية المعتمدة، بما يحفظ حقوق الملاك والمستثمرين، ويعزز كفاءة وجودة العمل الاستشاري والهندسي في الإمارة.
وأكدت بلدية رأس الخيمة أن الرقابة والتدقيق على مكاتب الاستشارات الهندسية مستمرة، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات غير مسؤولة تؤثر سلباً على جودة المشروعات أو سلامة المجتمع، كما وجهت البلدية نصائح مباشرة للمكاتب الاستشارية الهندسية بضرورة الالتزام التام بجميع الأنظمة واللوائح الفنية والتنظيمية المعتمدة، ومراعاة أخلاقيات المهنة في التعامل والحرص على التعاون مع فرق الرقابة الهندسية والرد على ملاحظاتها بشفافية وجدية.
وأكدت بلدية رأس الخيمة سعيها الدائم على تطبيق استراتيجيتها في الارتقاء بمستوى الخدمات الهندسية، وتحقيق رؤية الإمارة في تنمية عمرانية مستدامة وآمنة تعكس تطلعات المجتمع، وتخدم الصالح العام.

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