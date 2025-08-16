5500 فحص غذائي تجريه «بلدية دبي» شهرياً

آمنة الكتبي (دبي)



تنفذ بلدية دبي 5500 فحص غذائي شهرياً، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ضمان سلامة الأغذية المتداولة في الإمارة، وتعزيز ثقة المستهلكين بقطاع الأغذية، من خلال منظومة رقابية دقيقة ومتكاملة، حيث تشمل عينات غذائية محلية ومستوردة يتم تحليلها في مختبرات معتمدة ومتطورة، باستخدام تقنيات حديثة لضمان مطابقة المنتجات للمعايير المحلية والدولية.

وأكدت البلدية أن مختبر سلامة الأغذية التابع لها يعد من أكبر المختبرات المرجعية في المنطقة، ويقوم بدور محوري في إصدار تقارير دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات سريعة تتعلق بسحب المنتجات غير المطابقة، أو منع دخول شحنات غذائية إلى السوق المحلي، حيث إن نتائج الفحوص، ترفع بشكل مباشر إلى الأنظمة الذكية لبلدية دبي، بما يدعم منظومة الرقابة الغذائية الذكية التي تتيح تتبع سلسلة الإمداد الغذائي من المصدر وحتى المستهلك، مشيرة إلى أن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية كافة.

وتعمل بلدية دبي على تطبيق برنامج رقابي ذكي يعتمد على آلية تحليل المخاطر، لضمان سلامة تداول المنتجات الاستهلاكية في الإمارة، بما في ذلك المكملات الصحية، مثل الفيتامينات والمعادن، ومكملات الرياضيين، حيث تنفذ برنامجاً دورياً لإدارة وسحب العينات من السوق المحلية لأغراض الفحص المخبري، حيث يتم التحقق من سلامة المنتجات وجودتها، وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية إلى حماية صحة المستهلك، وضمان تداول منتجات مطابقة للمعايير، بما يعزز ثقة المجتمع بالمنتجات المتوافرة في دبي، ويسهم في تحقيق بيئة استهلاكية آمنة ومستدامة.

كما وضعت بلدية دبي مجموعة متكاملة من الضوابط والاشتراطات الفنية مبنية على أفضل الممارسات العالمية، ضمن برنامج تسجيل المنتجات عبر نظام «منتجي»، بهدف ضمان تداول مكمّلات صحية آمنة وفعالة في السوق، موضحة أنه من بين هذه المواصفات، تحديد التراكيز المُثلى للمكونات الفعّالة في المنتج، إلى جانب ضرورة توافر معلومات تفصيلية على البطاقة التعريفية توضح طريقة الاستخدام والمحاذير، لاسيما لفئات المستهلكين الأكثر حساسية، مثل الحوامل والأطفال وكبار السن.

وتشترط أيضاً توافر الوثائق والشهادات الداعمة، بما في ذلك تقارير التحاليل المخبرية التي تؤكد سلامة المنتج، وامتثاله للمواصفات المعتمدة، وتحرص على نشر الأدلة الفنية والإرشادية المتعلقة بتسجيل المنتجات على موقعها الإلكتروني، مع تحديثها دورياً، لضمان مواكبة التطورات، حيث إن هذا النهج يسهم في تمكين الشركات المعنية من التعرّف إلى المتطلبات والاشتراطات المطلوبة، قبل التقديم للحصول على الترخيص، أو بدء تداول المنتج في السوق المحلية.

كما يعد مختبر فحوص الأغذية المتنقل أحد المشاريع النوعية لمختبر دبي المركزي التابع لها، والمزود بنظام محكم لجمع وفحص العينات، بهدف التأكد من جودة وسلامة المُنتجات الغذائية بموقع الفعاليات التي تقام في إمارة دبي على مدار العام، ويأتي ذلك في إطار جهود ورؤية بلدية دبي لتكون بلدية رائدة لمدينة عالمية، وتعزيزاً لمنظومة السلامة الغذائية في إمارة دبي، ومكانتها كنموذج للمدن العالمية الرائدة.



بصمة متميزة

يعد مختبر فحوص الأغذية المتنقل، من المختبرات الرائدة على مستوى المنطقة، وذلك نسبة إلى تصميمه وخصائصه الفنية المتفرّدة، إضافةً إلى كونه أول مختبر أغذية متنقّل يحصل على الاعتماد من مركز الإمارات العالمي للاعتماد وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية العالمية ISO/IEC 17025:2017، والخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة، الأمر الذي مكنه من تحقيق بصمة متميزة في مجال فحوص الأغذية. ويوظف المختبر التقنيات الحديثة والمتطورة والسريعة التي تساعد على القيام بالفحوص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية وإصدار نتائج سريعة عالية الدقة، كما يجري التأكد من مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات المعتمدة.