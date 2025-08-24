77 ألف منتج غذائي جديد سجلته بلدية دبي

آمنة الكتبي (دبي)



سجّلت بلدية دبي أكثر من 77 ألف منتج غذائي جديد في قواعد البيانات المعتمدة، ما يعكس كفاءة ومرونة منظومة تسجيل الأغذية، وضمان توافقها مع معايير السلامة والصحة العامة.

وأكد الدكتور سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، أن هذا الإنجاز يعد دليلاً على التقدم المستمر الذي تحرزه دبي في بناء منظومة غذائية ذكية ومتكاملة تدعم أهداف الإمارة الاستراتيجية في مجال الرقابة على الأغذية، وتثبت هذه الإنجازات المتواصلة جهود بلدية دبي في بناء منظومة غذائية مستدامة وشاملة، تدعم رفاهية وجودة حياة السكان والزوار، وتعزز ثقتهم في جودة المنتجات الغذائية المتوافرة في أسواق الإمارة.





وقال: «تعكس الزيادة الكبيرة في عدد المنتجات الغذائية المسجلة مرونة النظام الإلكتروني المعتمد لدى بلدية دبي، والذي يعد أحد أبرز الحلول الرقمية المتقدمة في مجال تسجيل الأغذية والرقابة الصحية، الأمر الذي يُسهّل على الشركات والموردين إجراءات الإدراج والتدقيق، ويعزز من كفاءة العمليات الرقابية»، مؤكداً أن بلدية دبي تعمل باستمرار على تطوير أدوات ذكية وتقنيات رقمية متقدمة، كما تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والتوسع التجاري، وتسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في الرقابة الغذائية والصحة العامة.

وأضاف: «تعتبر سلامة الأغذية إحدى الأولويات الأساسية في منظومة جودة الحياة في دبي، حيث تسهم الإجراءات الرقابية الفعالة في تقليل المخاطر الصحية وحماية المستهلكين من الأغذية غير المطابقة، مما يعزز من صحة المجتمع واستقراره»، لافتاً إلى أن عملية تسجيل المنتجات الغذائية تتم بسرعة وكفاءة، وذلك بفضل تبني نظام ذكي متكامل، مع ضمان الدقة والشفافية في تحليل المكونات والتأكد من مطابقة البطاقات التعريفية، ما يقلل من الزمن اللازم لإنجاز المعاملة، ويزيد من مرونة سوق الغذاء المحلي في استيعاب منتجات جديدة باستمرار.

وتعمل بلدية دبي على تطوير الآليات والأنظمة الرقابية، لضمان سلامة المنتجات الاستهلاكية، وتسهيل رحلة المتعاملين والتجار، بدءاً من بلد المنشأ وحتى وصولها إلى المستهلك، وذلك من خلال اعتماد منهجيات تفتيش ذكية تستند إلى التقنيات الحديثة ومحركات إدارة المخاطر، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في توفير بيانات المنتجات وتصنيفها وضمان دقتها وجودتها، والربط الإلكتروني مع قواعد بيانات دولية لضمان جودة بيانات المنتجات والوصول السلس لها، واستخدام قواعد بيانات مركزية تربط جمارك دبي وسلطات المناولة في المنافذ والمختبرات المعتمدة لتيسير إجراءات الرقابة واتخاذ القرارات بشكل فوري.



مشاريع مستقبلية

تعتزم بلدية دبي تنفيذ مشاريع مستقبلية تتمثل في توظيف الذكاء الاصطناعي في تقييم مطابقة المنتجات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل المستندات والتحقق من صحتها، وتتبع سلاسل التوريد إلكترونياً لضمان الشفافية والتدخل المبكر عند رصد أي خلل، والانتقال نحو نظام رقابي تنبئي يستبق المخاطر، ويضمن أعلى معايير السلامة في السوق المحلي.