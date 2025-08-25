الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إسلامية دبي» تُطلق دورات القرآن الكريم في مركز ند الشبا للنساء

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي (من المصدر)
26 أغسطس 2025 01:53

دبي (الاتحاد)

في إطار جهود دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لتعزيز مكانة القرآن الكريم في المجتمع، وتنفيذاً لاستراتيجيتها الرامية إلى نشر العلم الشرعي وربط الأجيال بكتاب الله تعالى، أعلن مركز ند الشبا عن انطلاق باقة من الدورات القرآنية المخصّصة للنساء للعام الدراسي 2025/ 2026، والتي تجمع بين الحضور المباشر والتعلم عن بُعد.
وتتضمن الدورات برنامج «التثبيت» المخصص لمراجعة وضبط الحفظ، والذي يعقد حضورياً كل يوم خميس صباحاً ابتداءً من 11 سبتمبر 2025، ودورة متخصّصة في آخر عشرة أجزاء من القرآن الكريم تُعقد حضورياً وعن بُعد صباح كل ثلاثاء ابتداءً من 9 سبتمبر 2025. كما يشمل البرنامج دورة «اقرأ – ختمة أمي» عبر المنصات الرقمية يوم الجمعة صباحاً ابتداءً من 12 سبتمبر 2025، إضافة إلى دورة القاعدة النورانية التي تقام حضورياً وعن بُعد في فترات صباحية ومسائية اعتباراً من 13 سبتمبر 2025.
وتأتي هذه الدورات انسجاماً مع توجهات الدائرة الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ الهوية الإسلامية، كما تمثل امتداداً لدورها الريادي في خدمة المجتمع، وتلبية احتياجات الأسر الإماراتية وغرس القيم القرآنية وتوفير بيئة تعليمية جاذبة تسهم في بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة، وداعمة لرؤية القيادة الرشيدة التي تولي القرآن الكريم وأهله عناية خاصة، وإيجاد مجتمع قارئ متوازن يسير على نهج الوسطية والاعتدال.

