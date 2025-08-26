منال بنت محمد: الإمارات نموذج عالمي رائد في دعم المرأة

دبي (الاتحاد)



تُنظّم مؤسسة دبي للمرأة غداً «منتدى المرأة الإماراتية»، تزامناً مع مرور 10 سنوات على بدء الاحتفال بـ «يوم المرأة الإماراتية»، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ويُعقد المنتدى في فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي، برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ويشارك فيه عدد من الوزراء ومسؤولي الدوائر الحكومية، كمتحدثين رئيسيين، تأكيداً على أهمية يوم المرأة الإماراتية كمناسبة وطنية تخصصها الدولة للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية وتقدير جهودها ومساهماتها الملموسة في مختلف القطاعات على مدى أكثر من نصف قرن بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة، والتأكيد على أهمية دورها في الأجندة الوطنية.



نموذج عالمي رائد

وبهذه المناسبة، أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن المكانة المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في دعم المرأة هي ثمرة للرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، التي آمنت منذ وقت مبكر أن تمكين المرأة ليس خياراً، بل ضرورة لبناء وطن مزدهر، متقدم ومُلهم.

وأضافت سموها: «حريصون في استراتيجية عمل مؤسسة دبي للمرأة على توفير منصات حيوية لتسليط الضوء على قصص النجاح والتجارب الرائدة التي تشكل مصدر إلهام للأجيال الجديدة من النساء. وفي وقت نؤكد فيه فخرنا واعتزازنا بما حققته المرأة الإماراتية من حضور ريادي، فإننا نتطلع إلى مواصلة البناء على هذه المكتسبات، بدعم من شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص، وستواصل المؤسسة دورها الاستراتيجي كمحرك فاعل لتعزيز دور المرأة محلياً وعالمياً من خلال مبادرات نوعية ومشاريع مبتكرة تواكب التوجهات التنموية للدولة».



حضور عالمي لافت

بدورها، قالت منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة: «على مدى أكثر من نصف قرن، حققت المرأة الإماراتية نجاحات كبيرة في مختلف المجالات، بدعم ورعاية لامحدودة من القيادة الرشيدة، كما أثبتت حضوراً لافتاً على الصعيد الدولي، ومن هنا تأتي فكرة تنظيم مؤسسة دبي للمرأة لهذا المنتدى كمنصة ملهمة لتسليط الضوء على هذه الإسهامات النوعية والمميزة للمرأة الإماراتية».





وأكدت المري أن تنظيم المنتدى يعكس الالتزام الراسخ لمؤسسة دبي للمرأة، بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بدعم المرأة وتعزيز الوعي بدورها المميز في المسيرة التنموية للدولة، إضافة إلى حرصها على ترسيخ شراكاتها المؤثرة مع الجهات الحكومية والخاصة، بهدف توفير بيئة داعمة ومحفزة للمرأة الإماراتية.

وأكدت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، أهمية المنتدى كمحطة نوعية في مبادرات مؤسسة دبي للمرأة الرامية لتعزيز الجهود الوطنية الداعمة للمرأة، وقالت: «يأتي المنتدى ليكون منصة حيوية للحوار البنّاء، وتبادل الأفكار والتجارب، واستشراف الدور المتنامي للمرأة في دفع عجلة التنمية الوطنية. وتفخر المؤسسة بدورها الاستراتيجي في دعم هذه المسيرة الناجحة»، مشيرةً إلى أنه سيتم تنظيم عدة فعاليات في مقر انعقاد المنتدى تتعلق بيوم المرأة الإماراتية.



10 جلسات عمل

هذا وتحفل أجندة عمل المنتدى بـ10 جلسات حوارية، تتناول إسهامات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، مع التركيز على عدة محاور رئيسة تشمل: الحكومة والعمل الدبلوماسي والإرث الثقافي وريادة الأعمال والأسرة وسوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.

ويتحدث في جلسات المنتدى كلاً من: معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، وآمنة فكري، سفيرة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، وشيخة النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومعالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وعائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

كما تشارك هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وخالد النعيمي، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وآمنة السويدي، المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل بالإنابة، مدير إدارة السياسات ودعم البرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعاد جمال السركال، المؤسِسَة، المديرة التنفيذية لشركة كومكيشن للاستشارات، في عدد من الجلسات.