الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مهندسات إماراتيات رائدات يبدعن ويبتكرن في «XRANGE»

مهندسات إماراتيات رائدات يبدعن ويبتكرن في «XRANGE»
28 أغسطس 2025 02:24

جمعة النعيمي (أبوظبي)

في ظل تزايد الطلب على بيئات اختبار متعددة المجالات قادرة على مواكبة تطورات الجيل القادم، يبرز دور مهندسات إماراتيات رائدات تولين أدواراً مهمة في قلب منشأة «XRANGE»، التابعة لشركة «EDGE» كأول منشأة متكاملة وحديثة للاختبار والتدريب والتقييم (TT&E) في المنطقة.
وصُممت XRANGE لدعم القدرات الدفاعية والتجارية في المجالات الجوية والبرية والبحرية والفضائية والسيبرانية، وتقدم نظرة فريدة على مستقبل الاستعداد للابتكار.

أخبار ذات صلة
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة

وتقول أماني الشحي وهي مهندسة تعمل في مؤسسة XRANGE، تخصص نظم خدمات التقنية: إن شغفي في مجال الطائرات والـ UAV شجعني أن اختار هذا المسار، فقد كان التحدي بالنسبة لي كيف أوظّف خلفيتي كمهندسة كهرباء في مجال الأنظمة وتمكين قدراتي على التحكم وتجربة وتصميم الطائرات الحديثة. ولذا، اخترت (XRANGE) لأنها المكان الذي يمنحني هذا الشغف، ويمكنني الخوض في تجارب عملية بهدف تطوير واختبار الأنظمة، كمهندسة أنظمة.
وأضافت: أركز بدوري على التردد اللاسلكي (Radio Frequency) والاتصالات بين الطائرات والمحطات الأرضية (Ground Station)، إلى جانب مراقبة الترددات في المنطقة للتأكد من عدم وجود مصادر غير معروفة قد تعيق آلية عمل التجارب. كما أحرص أن تكون آلية سير الاختبارات سلسة، آمنة ومن دون أي تشويش أو انقطاع في الاتصال.
 من جهتها، قالت مهرة الرميثي، مهندسة نظم، خدمات التقنية في «XRANGE»، ألهمني شغفي بالجمع بين الجانب الهندسي والعملي. كما أن الاختبار البيئي يمنحني فرصة كي أسهم في ضمان كفاءة وموثوقية المنتجات العسكرية، مشيرة إلى أن أهم ما يميز هذا العمل هو أثره المباشر في رفع معدلات الاعتمادية والتأكد من سلامة الأنظمة تحت مختلف الظروف

المسؤولية والفخر
وأضافت الرميثي: يُعتبر العمل في هذه الشركة بمثابة شرف كبير بالنسبة لي، كونه يعني لي خدمة الوطن من موقع تخصصي، إلى جانب المساهمة في حماية سلامة المعدات من خلال التأكد من أن كل منتج يمر بعمليات اختبار دقيقة، وهذا يعطيني شعوراً بالمسؤولية والفخر، لأن عملي لا يخدم فقط الجانب الفني بل ويعزز أيضاً الأمن الوطني.

يوم المرأة
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
الإمارات
آخر الأخبار
غرفة دبي
اقتصاد
برنامج الخدمة المتميزة لغرف دبي يصدر 4905 تقارير متسوق سري بالنصف الأول
اليوم 16:31
.
اقتصاد
«مصدر» تدعم تميُز الكفاءات النسائية بمجال الطاقة النظيفة
اليوم 16:29
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
5 مباريات تفتتح بطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 16:00
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
علوم الدار
700 إسقاط مائي لفريق الإنقاذ الإماراتي ضمن جهود إخماد حرائق الغابات في ألبانيا
اليوم 15:58
هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته
علوم الدار
هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©