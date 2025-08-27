الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد العلي: دور محوري في صناعة المستقبل

محمد العلي: دور محوري في صناعة المستقبل
28 أغسطس 2025 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن المرأة الإماراتية استطاعت، بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، أن تكون شريكاً أساسياً وفاعلاً في مختلف مراحل التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن إنجازاتها لم تتوقف عند حدود الدولة، بل امتدت لتصل إلى مصاف التجارب العالمية الرائدة. وأوضح في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس كل عام، أن نجاحات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات من التعليم والطب والهندسة إلى العلوم والفضاء، تعكس قصة ملهمة من التحدي والإصرار والتميز، جعلتها نموذجاً يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشاد الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» بالدعم الكبير الذي تحظى به المرأة الإماراتية من القيادة الحكيمة، منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصولاً إلى عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي تمكين المرأة، وتعزيز حضورها أولوية وطنية كبرى.
وأشار إلى أن شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، احتفاءً باليوبيل الذهبي للاتحاد النسائي العام، يعكس رؤية شاملة ترسخ قيم التكاتف الوطني، وتؤكد مكانة المرأة ركناً أساسياً في المجتمع، ومكوّناً رئيساً في تحقيق التنمية المستدامة.

 

