«الأوقاف» تعلن فتح باب التسجيل لجائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم

إبراهيم سليم (أبوظبي)



أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، فتح باب التسجيل لجائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم، في فرعها المحلي للعام 1447 هجرية، 2025 ميلادية، في دورتها الـ 15 وفق الجدول التالي: التسجيل للجائزة يكون حضورياً عبر فروع الهيئة والمؤسسات المشاركة، وآخر موعدٍ للتسجيل الجمعة الموافق الخامس من شهر سبتمبر 2025.

تكون التصفيات النهائية حضورياً من خلال فروع الهيئة، وآخر موعدٍ لتسلم أسماء المؤهلين والمرشحين للنهائيات يوم الخميس الموافق 25 من سبتمبر، وتُجرى التصفيات النهائية افتراضياً عبر فروع الهيئة، وذلك بتاريخ 10 أكتوبر 2025، وحددت الهيئة 7 فروعٍ للجائزة مع شروطها، بدايةً من حفظ القرآن الكريم كاملاً حفظاً وتلاوةً وتجويداً، والباب مفتوحٌ للمواطنين بمراكز الهيئة والمراكز الخارجية، وبالنسبة لمشاركة المقيمين في هذه الفئة يشترط ألا يتجاوز عمر المتسابق 22 عاماً، وأتيحت المشاركة فيها لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، وحجبت المشاركة في هذه الفئة عن أصحاب الهمم.

أما عن الفئة الثانية والخاصة بحفظ 20 جزءاً متتالياً من القرآن الكريم حفظاً وتلاوةً وتجويداً من إحدى دفتي المصحف، فمفتوحٌ المشاركة للمواطنين فيها، سواء من مراكز الهيئة، أو المراكز الخارجية، وبالنسبة للمقيمين، أو الفئات المجتمعية من النزلاء الراغبين في المشاركة بهذه الفئة، فيشترط ألا يتجاوز عمر المتسابق 19 عاماً.

وبالنسبة إلى الفرع الثالث من فروع الجائزة، وهي حفظ 10 أجزاءٍ متتاليةٍ من القرآن الكريم حفظاً وتلاوةً وتجويداً من إحدى دفتي المصحف، فهي مفتوحةٌ للمواطنين، ويشترط للمقيمين ألا يتجاوز عمر المتسابق 16 عاماً، ومفتوحٌ للنزلاء المشاركة فيها.

وبالنسبة إلى الفئة الرابعة، وهي حفظ 5 أجزاءٍ متتاليةٍ من القرآن الكريم حفظاً وتلاوةً وتجويداً، فمفتوحٌ للمواطنين المشاركة فيها، وبالنسبة إلى المقيمين يشترط ألا يتجاوز عمر المتسابق 13 عاماً، ومفتوحٌ المشاركة فيها للنزلاء ومن يعانون من إعاقاتٍ ذهنيةٍ أيضاً.

وبالنسبة إلى الفئة الخامسة، وهي حفظ 3 أجزاءٍ متتالية من دفتي المصحف حفظاً وتلاوةً وتجويداً بالنسبة إلى المواطنين، فيشترط ألا يتجاوز عمر المتسابق المواطن 15 عاماً، وذلك فقط لمن ينتمون إلى مراكز الهيئة، حيث حجبت المشاركة في هذه الجائزة عمن هم مسجلون بمراكز خارجية وكذلك المقيمون، مع فتح المشاركة فيها للنزلاء والإعاقات الذهنية.

أما بالنسبة للمشاركة في الفئة السادسة، فتشمل حفظ الجزء الثلاثين جزء «عم»، ويحق للمتسابق المواطن الذي يتبع مراكز الهيئة المشاركة فيها، شرط ألا يتجاوز عمره الـ 10 سنوات، وكذلك فئة الإعاقات الذهنية، وحجبت المشاركة فيها عن المقيمين أو النزلاء ومن ينتمي إلى المراكز الخارجية.



الفئات المؤهلة للمشاركة في الجائزة

وحول الفئات المؤهلة للمشاركة في الجائزة، أفادت الهيئة بوجود 5 فئات، تشمل فئة مراكز وحلقات التحفيظ التابعة للهيئة، إضافةً إلى الدارسين في المنصة الذكية لتعليم القرآن الكريم عن بُعد (ويحق لها المشاركة في جميع الفروع)، وفئة مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم غير التابعة للهيئة، والمسجلة رسمياً على مستوى الدولة، والتي يحق لها المشاركة في الفروع من الأول وحتى الرابع، وفئة طلبة المدارس (ويحق لها المشاركة في الفروع من الأول وحتى الرابع)،

وكذلك فئة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة (ويحق لها المشاركة في الفروع من الأول وحتى الخامس)، وفئة أصحاب الهمم والمنتسبين للمراكز والمؤسسات التي تُعنى بهذه الفئة (ويحق لها المشاركة في الفروع من الثالث وحتى السادس) - علماً بأن الجائزة تجري على أصلين، لفئة الذكور، ولفئة الإناث.



الأوراق المطلوبة للتسجيل

فيما يخص الأوراق المطلوبة للتسجيل، فتتطلب «استمارة التسجيل بختم الجهة المرشحة، صورة الهوية الإماراتية، وصورة شخصية».

ودعت الراغبين للاستفسار والتواصل، وذلك عبر هاتف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة:

(8008222) أو quran.centers@awqaf.gov.ae البريد الإلكتروني لإدارة تعليم القرآن الكريم.



شروط المشاركة في الجائزة

وحددت الهيئة شروط المشاركة في الجائزة، بأن يكون المتسابق من المواطنين أو المقيمين إقامةً سارية المفعول، وأن يكون المتسابق من المنتسبين للمراكز التابعة للهيئة، أو المراكز المسجلة رسمياً في الدولة، أو من طلبة المدارس، أو من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، أو من المراكز والمؤسسات الخاصة بأصحاب الهمم، وأن يتم ترشيح المشارك من خلال المراكز والمؤسسات المذكورة في الشرط رقم (2)، وألا يشارك المتسابق في فرعٍ شارك به سابقاً وحصل فيه على أحد المراكز الثلاثة الأولى، أو فرعٍ أدنى منه، كما لا يحق للمتسابق المشاركة في أكثر من فرعٍ واحدٍ من فروع الجائزة.