نهيان بن زايد وذياب بن محمد بن زايد يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد خالد الكعبي

نهيان بن زايد وذياب بن محمد بن زايد يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد خالد الكعبي
6 سبتمبر 2025 21:33

حضر سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، حفل الاستقبال الذي أقامه خالد سالم سهيل الكعبي، بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة محمد سالم التاجر الظاهري.

وأعرب سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عن خالص التهاني للعروسين، متمنِّيين لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في قاعة الخبيصي بمنطقة العين، الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ زايد بن سلطان بن طحنون آل نهيان، وعددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.

المصدر: وام
نهيان بن زايد
ذياب بن محمد بن زايد
حفل استقبال
زفاف
