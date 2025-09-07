الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
شرطة الشارقة والحرس الوطني ينقذان مواطناً في حادث تدهور دراجة نارية

شرطة الشارقة والحرس الوطني ينقذان مواطناً في حادث تدهور دراجة نارية
7 سبتمبر 2025 19:56

أنقذت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني مواطناً تعرّض لإصابة متوسطة إثر تدهور دراجته النارية في صحراء رﻓﺎدة بمدينة المدام في المنطقة الوسطى.
وقالت شرطة الشارقة على منصة "إنسجرام": "جاء ذلك عقب تلقي مركز العمليات في شرطة الشارقة بلاغاً في تمام الساعة 7:09 صباح يوم الأحد، يُفيد بوقوع حادث تدهور لدراجة نارية في صحراء رﻓﺎدة بمدينة المدام".
وأضافت "على الفور، تحركت الفرق المختصة مدعومة بطائرة البحث والإنقاذ بالحرس الوطني، والتي عملت على إخلاء المصاب ونقله إلى مستشفى الذيد؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".
وأكدت الفرق الطبية أن حالة المصاب مستقرة، وقد غادر المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم. ويُبرز ذلك مدى الجاهزية العالية، وسرعة الاستجابة، والتنسيق الفعّال بين الجهات المعنية؛ مما أسهم في إنقاذ حياة المصاب، والتعامل مع البلاغ بكفاءة عالية.
ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أصحاب الدراجات النارية إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المعتمدة خلال ممارسة هواياتهم الصحراوية، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز مفاهيم السلامة والوقاية، ونبّهت على أن ممارسة هذه الأنشطة دون إدراك كافٍ بالتعليمات والضوابط قد يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة، كما شددت على أهمية تجنب القيادة المتهورة أو المغامرة بدخول مناطق وعرة أو نائية يصعب الوصول إليها في حالات الطوارئ.
تهيب شرطة الشارقة الجمهور الكريم بضرورة التواصل عبر الرقم 901 للاستفسارات العامة والبلاغات غير الطارئة، وعبر الرقم 999 في الحالات الطارئة والحرجة.

