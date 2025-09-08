الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طرح أكثر من 500 فرصة عمل للمواطنين بمقابلات فورية في عجمان الأربعاء المقبل

دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان
8 سبتمبر 2025 21:44

تطرح 16 شركة من القطاع الخاص أكثر من 500 شاغر وظيفي للمواطنين الباحثين عن عمل، وذلك خلال "اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الفورية" الذي تنظمه دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان يوم 10 سبتمبر الجاري، في "البيت المتوحد" بعجمان.
تستهدف المبادرة الباحثين عن عمل من مختلف المستويات التعليمية، بدءاً من حملة البكالوريوس والدبلوم، ومروراً بحملة شهادة الثانوية العامة، ووصولاً إلى من هم دون الثانوية العامة. 
سيحظى المتقدمون بفرصة إجراء مقابلات فورية مع مسؤولي التوظيف للحصول على فرص عمل في مجالات متنوعة تشمل القطاع الهندسي، والمالي، والتمريض، والموارد البشرية، بالإضافة إلى وظائف إدارية وقانونية.
تأتي هذه المبادرة في إطار حرص دائرة الموارد البشرية على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تسريع وتيرة توظيف المواطنين واستقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف التخصصات، وتمكين الشباب وتعزيز وعيهم المهني بما يحقق مستهدفات التوطين.

