1000مقابلة وظيفية في ختام اليوم المفتوح للتوظيف بعجمان

نظمت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، فعالية اليوم المفتوح للتوظيف في البيت المتوحد بعجمان، بمشاركة 16 شركة من القطاع الخاص.

وشهدت الفعالية طرح أكثر من 500 فرصة وظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل، وإجراء ما يزيد على 1000 مقابلة وظيفية فورية في مجالات متعددة شملت الهندسة، والمالية، والتمريض، والموارد البشرية، والإدارة، والتعليم، والقانون.

وقالت عنود النعيمي ، مدير إدارة سياسات الموارد البشرية بالدائرة، إن تنظيم اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية يأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع توظيف المواطنين، واستقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف التخصصات، عبر فرص عمل تلبي تطلعاتهم وتحقق أهداف التوطين.

وأشارت إلى أن الفعالية شكلت منصة لربط الكفاءات الوطنية بفرص العمل النوعية في القطاع الخاص، مشيدة بتعاون الشركات المشاركة ودورها في دعم جهود التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز مساهمة الكوادر المواطنة في سوق العمل.