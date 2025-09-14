الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

القرية العالمية تعلن موعد افتتاحها لهذا العام

القرية العالمية تعلن موعد افتتاحها لهذا العام
14 سبتمبر 2025 12:15

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن تواريخ بداية ونهاية موسمها الـ 30 المرتقب، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده الموسم 29 بتحقيقه رقماً قياسياً جديداً استقطبت خلاله أكثر من 10.5 مليون زائر، حيث ستستقبل الوجهة ضيوفها بموسمها الجديد اعتباراً من 15 أكتوبر 2025 وحتى 10 مايو من العام 2026.


ورسّخت القرية العالمية مكانتها كأكثر وجهة ترفيهية شهرة على مستوى المنطقة بفضل ما تقدمه من مزيج فريد من العروض الترفيهية والتجارب الثقافية المتنوعة والمأكولات العالمية وتجارب التسوّق الراقية، على مدار ثلاثة عقود من الزمن. ومع استعدادها للكشف عن موسمها الـ 30 المرتقب، تمضي القرية العالمية نحو آفاق جديدة لتقديم تجارب غير مسبوقة، تعد بإبهار ملايين الضيوف من مختلف أنحاء العالم.

أخبار ذات صلة
شرطة دبي تحصل على المواصفة العالمية لتعزيز المساواة بين الجنسين
شرطة دبي تطيح بعصابة دولية لتمرير أموال مسروقة


وتزامناً مع استعدادات القرية العالمية للاحتفال بموسمها الثلاثين التاريخي، تتوجه الأنظار إلى موسمٍ سيكون دون شك الأكثر تميزاً على الإطلاق. ومع اقتراب الإعلان عن المزيد من المفاجآت المشوقة، يمكن للضيوف من مختلف أنحاء العالم، ترقُّب العديد من التجارب الاستثنائية الزاخرة بالعروض الثقافية النابضة بالحياة، وتجارب التسوّق الغامرة، فضلاً عن تجارب المأكولات التي تأخذ الضيوف في رحلةٍ عبر قارات العالم، وكل ذلك في وجهة واحدة. ويَعِد الموسم 30 بتجربة مبهرة تأسر الضيوف وتمنحهم ذكريات رائعة واحتفالاً فريداً بكل المقاييس.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
القرية العالمية
دبي
آخر الأخبار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات النسخة الـ4 من مبادرة «رواد الشباب العربي»
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات النسخة الـ4 من مبادرة «رواد الشباب العربي»
14 سبتمبر 2025
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©