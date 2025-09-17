الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سفير الإمارات يسلم نسخة من أوراق اعتماده إلى نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية

17 سبتمبر 2025 18:56

قدم سعادة مطر سالم الظاهري نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة سفيراً للإمارات العربية المتحدة لدى المملكة وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في الرياض.
وأعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الأخوة بين البلدين.
ورحّب معاليه بسعادة السفير، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، وأكد استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه بما يسهم في تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

المصدر: وام
الرياض
سفير الإمارات
الإمارات
السعودية
أوراق اعتماد
وزارة الخارجية
