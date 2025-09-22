في أبوظبي.. تحديث قواعد وإرشادات الحضور المدرسي

أبوظبي (الاتحاد)

حثت دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي، أولياء الأمور على مواظبة الطلبة على الحضور، وأكدت أن «كل يوم حضور هو خطوة على طريق النجاح»، وبينت الدائرة كل ما يحتاج أولياء الأمور إلى معرفته حول قواعد وإرشادات الحضور المدرسي، وذلك وفقاً لسياســة الشؤون الإدارية للطلبة السارية بالكامل للعام الدراسي 26/2025، مشددةً على أن الانتظام في الحضور هو مفتاح النجاح، فالالتزام بالحضور في الوقـت المحدد يعزز حس المسؤولية، ويحافظ على جودة التعلم، ويضمن لطفلك التفوق والازدهار.

وقالت إن ذلك يأتي في إطار التحديثات الأخيرة، الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، حول سياسات الشؤون الإدارية للطلبة للعام الدراسي 2025/26 (قواعد وإرشادات الحضور المدرسي).

وبينت أن قاعدة الغياب (5% و10%) تنطبق القاعدة على الغياب المبرر وغير المبرر معاً، بالنسبة إلى طلبة «رياض الأطفال» تعتبر نسبة الغياب مقلقة إذا تغيب الطالب أكثر من 10% (18 يوماً) خلال السنة، وبالنسبة إلى الطلبة من الصف الأول حتى الثاني عشر تعتبر نسبة الغياب مقلقة إذا تغيب الطالب أكثر من 5% (9 أيام) خلال السنة.

وفيما يتعلق بالغياب المبرر والغياب غير المبرر، أوضحته الدائرة في التالي: أولاً «الغياب المبرر» يشمل المرض مواعيد طبية محددة مسبقاً، وفاة أحد أفراد العائلة من الدرجة الأولى أو الثانية، مواعيد وارتباطات رسمية مع جهات حكومية، المشاركة في المسابقات أو الفعاليات، الإجازات الحكومية الرسمية، إجازة دراسية للامتحانات بموافقة دائرة التعليم والمعرفة، إغلاقات بقرار حكومي.

بينما يشمل «الغياب غير المبرر» التالي: «الإجازات العائلية أثناء أيام الدراسة، البقاء في المنزل من دون إخطار المدرسة، مواعيد طبية غير طارئة، ظروف جوية عادية».

وأوضحت الدائرة لأولياء الأمور أنه في حالة «التأخر المتكرر»، ستقوم المدارس برصد حالات التأخر المتكررة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق تقديرها.

وفيما يتعلق بـ«الغياب لأسباب طبية»، نوهت الدائرة بأنه يتراوح بين 3 أيام متتالية، وبحد أقصى 12 يوماً في السنة، حيث يجب إخطار المدرسة عن طريق رسالة من ولي الأمر، وابتداء من اليوم الرابع من الغياب يجب تقديم إجازة مرضية معتمدة من دائرة الصحة - أبوظبي.

وأوضحت دائرة التعليم والمعرفة، أنه فيما يتعلق بالغياب بسبب أمراض مزمنة، في حال إذا تجاوز عدد أيام غياب الطالب 12 يوماً، يجب على أولياء الأمور تقديم تقارير طبية صادرة عن دائرة الصحة - أبوظبي.

وشددت الدائرة على أولياء الأمور، أنه لا إعفاء من الواجبات المدرسية حتى في حالات الغياب المبرر، إذ يتوجب على الطالب استكمال جميع الواجبات والاختبارات التي فاتته.

وذكرت أن دور أولياء الأمور يكمن في أنه يتعين على ولي الأمر إبلاغ المدرسة بأي غياب، وتقديم المستندات اللازمة لتجنب اعتباره غياباً غير مبرر.