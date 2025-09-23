الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اليوم.. انطلاق «ﻗﻤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ»

اليوم.. انطلاق «ﻗﻤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ»
24 سبتمبر 2025 02:08

دبي (وام)

تنطلق في دبي، اليوم، أعمال اﻟنسخة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ «ﻗﻤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ 2025»، التي تستمر يومين، ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ «ﻛﻮﻧﻜﺖ» ﻓﻲ «إﻛﺴﺒﻮ ﺳﯿﺘﻲ دﺑﻲ»، بمشاركة أكثر من 900 ﻣﺸﺎرك ﻣﻦ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر واﻟﻤﺮﺑﯿﻦ واﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﯿﻦ واﻟﺨﺒﺮاء وﺻناع اﻟﻘﺮار والمعنيين بشؤون الطفل في المنطقة.
وتضم فعاليات القمة نحو 40 ﺟﻠﺴﺔ ﻧﻘﺎﺷﯿﺔ وورشة ﻋﻤﻞ وﻧﺪوة ﺣﻮارﯾﺔ، يشارك فيها ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، واﻹﻋﻼم، واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، والهوﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓية؛ بهدف تسليط الضوء على ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ وﺣﺎﺿﺮ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﺻﯿﺎﻏﺔ رؤى ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وﺗﺴﺘﺸﺮف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺨﻄﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ وواﻋﯿﺔ. 
وﺗﻌﺰﯾﺰاً ﻷﺛﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻘﻤﺔ ﺷﺮاكتها ﻣﻊ «دﺑﻲ اﻟﻌﻄﺎء»، ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺔ و«دﺑﻲ اﻟﻌﻄﺎء» ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﺑﻤﺎ ﯾسهم ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ داﺋﺮة اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل واﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻗﻠﯿﻤﻲ.
يقام بالتزامن مع القمة، معرض ﯾﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20 ﺷﺮﻛﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ، ﺗﻘﺪم ﺣﻠﻮﻻً ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﺮﺑﻮي، واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، واﻟﻔﻨﻮن. وﺗﺤﻈﻰ اﻟﻘﻤﺔ هذا اﻟﻌﺎم ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ «ﺟﯿﻤﺲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ»، اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺸﺮاﻛﺎت اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ من هيئة أﺑﻮظﺒﻲ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة، وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻶداب وعدد من الجهات والمنصات الداعمة الأخرى.

أخبار ذات صلة
ينطلق اليوم.. 1000 شخصية قيادية في «ملتقى محمد بن راشد للقادة»
«دبي الرقمية» تحصد 7 من «جوائز ستيفي العالمية للأعمال»
دبي
الطفل
الأطفال
التعليم
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©