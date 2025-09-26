السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مدينتي أجمل» في أبوظبي

فعاليات توعوية للجمهور (من المصدر)
27 سبتمبر 2025 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة البلديات والنقل، ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي، فعالية «مدينتي أجمل» في كل من: كورنيش أبوظبي، وحديقة الشهامة الجديدة، وسوق بازار مصفح، ومنطقة قرن يافور، ومنطقة النوف، بهدف تشجيع وتحفيز جميع فئات وأفراد المجتمع ليكونوا شركاء فاعلين في الحفاظ على جمال المدينة ورونقها ومظهرها العام، بما يواكب النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها أبوظبي.
وتم تنظيم فعالية «مدينتي أجمل» في شاطئ «ع البحر» بكورنيش أبوظبي، والتي استهدفت طلاب المدارس والجامعات ومختلف شرائح المجتمع، وتضمنت تنظيم ورش توعوية حول أهمية الحفاظ على المظهر العام، بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، ومجموعة تدوير، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وذلك لتعزيز روح المسؤولية المجتمعية، ونشر ثقافة السلوكيات الإيجابية.
وفي حديقة الشهامة الجديدة، أقيمت فعالية مماثلة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي- الشرطة المجتمعية، ومجموعة تدوير، استهدفت جميع فئات المجتمع، للتأكيد على دورهم المهم والحيوي في الحفاظ على المظهر العام وعناصر التجميل، وتشجيعهم على الالتزام بالسلوكيات الحضارية الإيجابية عند زيارة المرافق العامة، كما تم توزيع شتلات متنوعة على المشاركين في الفعالية لتحفيزهم على ممارسة الزراعة، والمساهمة في زيادة المساحات الخضراء والرقعة الزراعية.
على الصعيد نفسه، تم تنظيم فعالية «مدينتي أجمل» في سوق بازار مصفح، ومنطقة قرن يافور، ومنطقة النوف، حيث استهدفت الفئات العمالة، وأقيمت بالتعاون مع سلطة السكن العمالي ومجموعة تدوير، وتم خلالها توعية العمال بأهمية الحفاظ على المظهر العام، وكذلك القيام بأعمال تنظيف ميدانية في مناطق تنظيم الفعالية، مما ساهم بشكل مباشر في تحسين المشهد الحضاري والجمالي، ورفع مستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة.
وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي أن هذه الفعاليات، وما تتضمن من ورش وأنشطة يتم تنظيمها على مدار العام، تمثل دعوة لجميع فئات المجتمع للمشاركة الفاعلة في الحفاظ على جمال المدينة، مشيرة إلى أن العمل والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ومختلف شرائح المجتمع يعتبر الأساس لخلق بيئة حضارية مستدامة، مشيرة إلى أن المظهر العام يعتبر انعكاساً لثقافة ووعي ورقي السكان والزوار، داعية الجميع لأن يحافظوا على المظهر الجمالي والحضاري للحدائق والمتنزهات والمرافق العامة في كل مكان.

أبوظبي
الإمارات
دائرة البلديات والنقل
بلدية أبوظبي
