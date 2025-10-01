الكشف المبكر ينقذ الحياة.. أن أم سي للرعاية الصحية تحيي شهر التوعية بسرطان الثدي بخصومات خاصة واستشارات مجانية

يُعد سرطان الثدي واحداً من أبرز التحديات الصحية التي تواجه النساء حول العالم، حيث تشير الدراسات إلى أن واحدة من كل ثماني نساء قد تكون عرضة للإصابة بالمرض خلال حياتها. ورغم خطورة هذه الأرقام، يبقى هناك أمل – إذ يظل الكشف المبكر من خلال الفحوصات الدورية واحداً من أكثر الوسائل فاعلية في مكافحة سرطان الثدي.

وفي إطار التزامها بدعم صحة المجتمع ونشر الوعي، تُطلق أن أم سي للرعاية الصحية خلال شهر أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، مبادرة خاصة تقدم للنساء في مختلف أنحاء الإمارات:

خصم 50٪ على جميع فحوصات تصوير الثدي (ماموغرام).

استشارات مجانية مع أطباء متخصصين طيلة الشهر.



تهدف هذه الحملة إلى تشجيع النساء على منح صحة الثدي أولوية قصوى وجعل الفحوصات جزءاً من روتينهن الصحي المنتظم. وتتيح الاستشارات المجانية فرصة للتواصل المباشر مع أطباء متخصصين ذوي خبرة لمناقشة أي مخاوف شخصية، والحصول على إرشادات قيّمة حول التدابير الوقائية وخيارات نمط الحياة التي يمكن أن تقلل من المخاطر.

وقال الدكتور زكا الله خان، الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية في أن أم سي للرعاية الصحية:"إن نشر الوعي بصحة الثدي مسؤولية نأخذها على محمل الجد في أن أم سي. ومن خلال جعل الفحوصات أكثر سهولة وتقديم استشارات مجانية، نأمل في تمكين النساء من اتخاذ خطوات استباقية لحماية صحتهن".

وبفضل منشآتها الطبية المتطورة وفريقها الموثوق من المتخصصين في جميع أنحاء دولة الإمارات، تلتزم أن أم سي للرعاية الصحية بضمان حصول كل امرأة على الدعم والمعرفة والرعاية التي تحتاجها.

وفي هذا الشهر، تدعو أن أم سي جميع النساء إلى اتخاذ خطوة نحو الوقاية، لأن الصحة وراحة البال هما الأهم.

للاستفادة من هذا العرض، يمكن حجز المواعيد عبر الموقع الإلكتروني: www.nmc.ae أو عبر الاتصال بأقرب مستشفى من مستشفيات أن أم سي:





أبوظبي





مستشفى أن أم سي التخصصي – الاتصال على 800662



مستشفى أن أم سي رويال، أبوظبي – الاتصال على 8007676



مستشفى أن أم سي رويال، مدينة خليفة – الاتصال على 8001122



العين



مستشفى أن أم سي التخصصي، العين – الاتصال على 8007030



دبي



مستشفى أن أم سي التخصصي، النهدة – الاتصال على 8006624

مستشفى أن أم سي رويال، مجمع دبي للاستثمار – الاتصال على 800313







الشارقة



مستشفى أن أم سي رويال، الشارقة – الاتصال على 0097165619999 ‎



مركز أن أم سي الطبي، الشارقان – الاتصال على 80052







حول أن أم سي للرعاية الصحية







تُعد أن أم سي للرعاية الصحية واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتكون شبكتها من 70 منشأة طبية، تشمل مستشفيات متعددة التخصصات ومعتمدة من اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، ومراكز طبية وعيادات مجتمعية ومراكز جراحة اليوم الواحد وخدمات الرعاية الصحية المنزلية ومرافق الرعاية طويلة الأمد. وتُعتبر شبكتها الوطنية المجموعة الوحيدة التي تتمتع بميزة تقديم خدماتها في الإمارات الثلاث الأكثر كثافة سكانية: أبوظبي ودبي والشارقة، إضافة إلى الإمارات الشمالية رأس الخيمة وعجمان.

وتضم مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية علامات تجارية بارزة هي: أن أم سي، مركز بروفـيتا الدولي الطبي، و كوزمسيرج. ويعمل بها نحو 11,000 موظف وتخدم أكثر من 5.5 مليون مريض سنوياً.

للمزيد من المعلومات عن أن أم سي للرعاية الصحية، يرجى زيارة:

nmc.ae



"مادة إعلانية"