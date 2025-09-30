الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:47 والجزر الأول عند الساعة 03:35، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 15:01 والمد الثاني عند الساعة 06:44 والجزر الأول عند الساعة 11:10 والجزر الثاني عند الساعة 22:52.