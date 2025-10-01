الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«ارتقاء»: تحسُن ملحوظ في أداء المدارس الخاصة بأبوظبي

93 مدرسة مصنّفة «جيد» (من المصدر)
2 أكتوبر 2025 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

أظهرت نتائج عمليات التفتيش ضمن برنامج «ارتقاء» تحسُناً ملحوظاً في أداء المدارس الخاصة، حيث ارتقت 23 مدرسة إلى تصنيف «جيد» خلال عام واحد، ليرتفع إجمالي عدد المدارس المصنّفة «جيد» إلى 93 مدرسة، إلى جانب 13 مدرسة مصنّفة «متميزة»، و51 مدرسة «جيد جداً»، فيما بلغ عدد المدارس المصنّفة «مقبول» 42 مدرسة، و5 مدارس فقط جاءت ضمن فئة «ضعيف».
ويُعد برنامج «ارتقاء» الأداة التنظيمية الأساسية، التي تعمل في إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية الموحدة على مستوى دولة الإمارات، والهادفة إلى ضمان التحسين المستمر لجودة التعليم في مدارس أبوظبي. ويرتكّز البرنامج على ستة معايير رئيسة تشمل إنجازات الطلبة، والتطور الشخصي والاجتماعي ومهارات الابتكار، والتدريس والتقييم، والمنهاج الدراسي، وحماية الطلبة ورعايتهم وإرشادهم، إضافة إلى القيادة والإدارة. 
وتُجرى عمليات التفتيش ضمن برنامج «ارتقاء» كل عامين، بالاستناد إلى 17 مؤشراً للأداء، بما يضمن التزام المؤسسات التعليمية بأعلى مستويات الجودة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة لأولياء الأمور حول أداء المدارس، الأمر الذي يسهم في تعزيز الخيارات التعليمية أمامهم ورفع مستوى التنافسية والتميز في القطاع.
وأكدت دائرة التعليم والمعرفة، أن تصنيف «جيد» يمثل المستوى المتوقع لجميع المدارس في الدولة، وأن المدارس التي سجلت تصنيف «مقبول» أو أقل خضعت لقيود على زيادة طاقتها الاستيعابية أو إضافة صفوف جديدة، كما لم يُسمح لها بتسجيل طلبة إماراتيين جدد إلا بعد تحقيق تحسّن ملموس في نتائجها.

المدارس الخاصة
أبوظبي
مدارس أبوظبي
الإمارات
قطاع التعليم
برنامج ارتقاء
المدارس
دائرة التعليم والمعرفة
دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي
