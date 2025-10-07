نورة الكعبي تلتقي رئيس الدومينيكان على هامش القمة العالمية للحكومات لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي

عقدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين في جمهورية الدومينيكان، وذلك على هامش الدورة الأولى من حوار القمة العالمية للحكومات لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، التي استضافتها مدينة بونتا كانا يومي 2 و3 أكتوبر.والتقت معاليها فخامة لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، بحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات والشركات الإماراتية، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان، وتنمية الفرص الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.وشهد فخامة الرئيس أبي نادر ومعالي الكعبي، خلال الاجتماع رفيع المستوى، توقيع مذكرة تفاهم بين القمة العالمية للحكومات ومركز تحليل السياسات العامة (CAPP)، والتي تأتي في إطار ترسيخ العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان، وبما يسهم في توسيع آفاق التعاون ليشمل دول منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي.كما عقدت معاليها، على هامش الفعالية، اجتماعًا مع معالي فيكتور بيسونو، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جمهورية الدومينيكان، حيث بحث الجانبان سبل توسيع التعاون في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، واستعرضا المبادرات التعليمية وبرامج التبادل الثقافي التي من شأنها تزويد الكوادر بالخبرات اللازمة في القطاعات سريعة النمو، وتعزيز الروابط بين الشعبين الصديقين.وتؤكد مشاركة معالي الكعبي في الدورة الأولى من حوار القمة العالمية للحكومات لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكات عميقة وفاعلة مع دول المنطقة، من خلال توطيد علاقات التعاون في القطاعات الاقتصادية المحورية، إلى جانب المبادرات التعليمية وبرامج التبادل الثقافي التي تسهم في ترسيخ الازدهار والتفاهم المتبادل.وقد جمع حوار القمة العالمية للحكومات لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي قادة الحكومات والأعمال والتكنولوجيا والعمل الخيري والفكر من دول المنطقة، بنظرائهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف بناء شراكات مستدامة، وبحث الأولويات المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المنطقتين.